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Ворог змінив пересування техніки через Маріуполь: звідки та куди їдуть колони

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Маріуполь, Понеділок 27 лютого 2023 11:45
Ворог змінив пересування техніки через Маріуполь: звідки та куди їдуть колони Фото: ворог змінив пересування техніки через Маріуполь (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Росіяни знову змінили напрямок руху техніки на східному напрямку. Тепер основне перекидання здійснюється трасою Запоріжжя - Маріуполь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Техніка рухається у бік Маріуполя трасою Запоріжжя - Пологи - Маріуполь.

Також зміни відбулися у русі техніки в районі села Нікольське, там ворог перекидає свої колони у бік Волновахи/Вугледара.

"За неділю зафіксовано переміщення системи ППО С300/С400, САУ та не менше 16 танків на тягачах", - зазначив він.

Фото: перекидання техніки окупантів (t.me/andriyshTime)

За словами Андрющенка, через Маріуполь окупанти також перекинули щонайменше 10 вантажівок із живою силою у напрямку Мангуша/Бердянська. Крім того, під Маріуполь - у села Ялта/Урзуф - завезли нову групу мобілізованих.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі за останній тиждень збільшилася кількість повідомлень про вибухи.

Як повідомляють у Міноборони Британії, у Москві стривожені "незрозумілими" вибухами в Маріуполі, який окупанти вважали недосяжним для ударів ЗСУ.

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