Враг запустил по Украине несколько групп "Шахедов": где угроза ударов

В ночь на 5 мая в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за очередной российской атаки с применением дронов-камикадзе. Ударные БПЛА противник запустил в сторону Украины с территории Белгородской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Военные информировали еще поздно вечером накануне, что группа ударных беспилотников российских оккупантов заходила на юг Сумской области.
По данным по состоянию на 00:20 (5 мая) вражеские дроны-камикадзе фиксировали над тремя областями, которые двигались в сторону северных и центральных регионов.
Так, несколько групп БПЛА противника были замечены на западе и юге Сумской области, и они направлялись в сторону Черниговской и Полтавской областей.
Также "Шахеды" фиксировали на севере Харьковской области, они двигались курсом на юг.
Кроме того, беспилотники врага были замечены на западе Донецкой области - курсом на Днепропетровскую область.
Воздушные силы в 00:50 обновили данные о движении "Шахедов". Согласно им:
Представители власти областей, где была объявлена воздушная тревога, призывают местных жителей находиться в безопасных местах и не покидать укрытий до отбоя угрозы дроновых ударов.
Мэр Конотопа Артем Семенихин рассказал в своем Telegram о взрывах на фоне атаки "Шахедов". По его словам, вражеские ударные беспилотники с южного направления.
Как сообщалось ранее, прошлой ночью российские захватчики также во время воздушной атаки применяли дроны-камикадзе. Под ударом "Шахедов", в частности, был Киев и Черкассы.
Напомним, что в Киеве последствия атаки ударных БПЛА зафиксировали в трех районах: Оболонском, Шевченковском и Святошинском. Также сообщалось, что в столице был поврежден торговый центр Dream Town, дома и автомобили, были пожары. В результате дроновой атаки и падения обломков сбитых вражеских целей в Киеве пострадали 11 человек, среди которых двое детей.
Кроме того, сообщалось, что в Черкассах из-за дроновой атаки были пожары. Спасатели и представители местной власти информировали об одном пострадавшем в городе.
Утром стало известно, что в Днепропетровской области полицейские попали под удар дронов противника.
Добавим, вчера БПЛА врага уничтожил депо "Новой почты" в Изюме Харьковской области, где возник масштабный пожар.
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