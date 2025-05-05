Ворог запустив по Україні кілька груп "Шахедів": де загроза ударів

Військові інформували ще пізно ввечері напередодні, що група ударних безпілотників російських окупантів заходила на південь Сумської області.

За даними станом на 00:20 (5 травня) ворожі дрони-камікадзе фіксували над трьома областями, які рухалися у бік північних та центральних регіонів.

Так, кілька груп БПЛА противника були помічені на заході та півдні Сумської області, і вони прямували у бік Ченігівської та Полтавської областей.

Також "Шахеди" фіксували на півночі Харківської області, вони рухалися курсом на південь.

Крім того, безпілотники ворога були помічені на заході Донецької області - курсом на Дніпропетровську область

Повітряні сили о 01:47 оновили дані про рух "Шахедів". Згідно з ними:

велика кількість "Шахедів" фіксується над усією територією Харківської області,

нові групи дронів-камікадзе з Бєлгородської області рухаються на північ та схід Харківської області,

"Шахеди" помічені на заході Сумської області - курсом на Чернігівщину,

дрони-камікадзе фіксуються на сході Полтавщини - курсом на Дніпропетровщину.

"Шахеди" помічені на сході Дніпропетровщини - курсом на Донеччину та Харківщину,

ударні БПЛА ворога помічені на півночі Донеччини - курсом на Харківщину,

нова група "Шахедів" з Чорного моря рухається у бік півдня Одеської області.

Представники влади областей, де була оголошена повітряна тривога, закликають місцевих мешканців перебувати у безпечних місцях та не залишати укриттів до відбою загрози дронових ударів.

Оновлено: вибухи в Сумській області

Мер Конотопа Артем Семеніхін розповів у своєму Telegram про вибухи на тлі атаки "Шахедів". За його словами, ворожі ударні безпілотники з південного напрямку.

Минула дронова атака

Як повідомлялося раніше, минулої ночі російські загарбники також під час повітряної атаки застосовували дрони-камікадзе. Під ударом"Шахедів", зокрема, був Київ та Черкаси.

Нагадаємо, що у Києві наслідки атаки ударних БПЛА зафіксували у трьох районах: Оболонському, Шевченківському та Святошинському. Також повідомлялося, що у столиці був пошкоджений торговий центр Dream Town, будинки та автомобілі, були пожежі. В результаті дронової атаки та падіння уламків збитих ворожих цілей у Києві постраждали 11 людей, серед яких двоє дітей.

Крім того, повідомлялося, що у Черкасах через дронову атаку були пожежі. Рятувальники та представники місцевої влади інформували про одного постраждалого у місті.

Вранці стало відомо, що у Дніпропетровській області поліцейські потрапили під удар дронів противника.

Додамо, вчора БПЛА ворога знищив депо "Нової пошти" в Ізюмі Харківської області, де виникла масштабна пожежа.