Ворог запустив по Україні кілька груп "Шахедів": де загроза ударів

У ніч проти 5 травня у низці областей України оголосили повітряну тривогу через чергову російську атаку із застосуванням дронів-камікадзе. Ударні БПЛА противник запустив у бік України з території Бєлгородської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Військові інформували ще пізно ввечері напередодні, що група ударних безпілотників російських окупантів заходила на південь Сумської області.
За даними станом на 00:20 (5 травня) ворожі дрони-камікадзе фіксували над трьома областями, які рухалися у бік північних та центральних регіонів.
Так, кілька груп БПЛА противника були помічені на заході та півдні Сумської області, і вони прямували у бік Ченігівської та Полтавської областей.
Також "Шахеди" фіксували на півночі Харківської області, вони рухалися курсом на південь.
Крім того, безпілотники ворога були помічені на заході Донецької області - курсом на Дніпропетровську область
Повітряні сили о 01:47 оновили дані про рух "Шахедів". Згідно з ними:
Представники влади областей, де була оголошена повітряна тривога, закликають місцевих мешканців перебувати у безпечних місцях та не залишати укриттів до відбою загрози дронових ударів.
Мер Конотопа Артем Семеніхін розповів у своєму Telegram про вибухи на тлі атаки "Шахедів". За його словами, ворожі ударні безпілотники з південного напрямку.
Як повідомлялося раніше, минулої ночі російські загарбники також під час повітряної атаки застосовували дрони-камікадзе. Під ударом"Шахедів", зокрема, був Київ та Черкаси.
Нагадаємо, що у Києві наслідки атаки ударних БПЛА зафіксували у трьох районах: Оболонському, Шевченківському та Святошинському. Також повідомлялося, що у столиці був пошкоджений торговий центр Dream Town, будинки та автомобілі, були пожежі. В результаті дронової атаки та падіння уламків збитих ворожих цілей у Києві постраждали 11 людей, серед яких двоє дітей.
Крім того, повідомлялося, що у Черкасах через дронову атаку були пожежі. Рятувальники та представники місцевої влади інформували про одного постраждалого у місті.
Вранці стало відомо, що у Дніпропетровській області поліцейські потрапили під удар дронів противника.
Додамо, вчора БПЛА ворога знищив депо "Нової пошти" в Ізюмі Харківської області, де виникла масштабна пожежа.
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