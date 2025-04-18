Враг запустил по Украине несколько групп "Шахедов": под прицелом Киев и несколько областей

Российские захватчики запустили ударные беспилотники в сторону Украины для очередной воздушной атаки. В Киеве и в ряде областей объявлена тревога, работает ПВО.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на Воздушные силы ВСУ и Киевскую городскую военную администрацию (КГВА ).

Военные фиксировали запуски нескольких групп дронов-камикадзе из Курской и Белгородской областей (РФ) еще с вечера накануне. Вражеские воздушные цели заходили в воздушное пространство Украины с северо-востока, в частности фиксировались сначала в Сумской и Харьковской областях.

Затем ударные БПЛА противника курсировали, направляясь в направлении на запад.

"Внимание! "Шахеды" с востока - в направлении Киева! Внимание! "Шахеды" с юга - в направлении Киева!" - говорится в сообщении военных в 1:12 и 1:33 соответственно.

В КГВА призвали жителей столицы находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги из-за угрозы дроновых ударов.

"Угроза атаки российских ударных БПЛА по Киеву. Просим жителей столицы немедленно воспользоваться укрытиями и оставаться в безопасных местах до конца тревоги", - рассказали представители столичной власти.

Заметим, в Киевской областной военной администрации (КОВА) перед этим заявляли о боевой работе по отражению дроновой атаки в регионе. В администрации рассказали о работе ПВО и призвали соблюдать информ-тишину.

В Воздушных силах в 01:56 обновили данные движения "Шахедов". Так, дроны-камикадзе противника фиксируются:

на западе Черниговщины и на севере Киевской области - двигаются курсом на северо-запад,

западнее Киева - направляются в сторону Житомирской области,

в центре Житомирской области - курсом на юг.

Кроме того, военные предупредили жителей Житомира предупредили о движении "Шахедов" в направлении города с севера.

Где сейчас объявлена ​​воздушная тревога в Украине:

Предыдущие дроновые атаки со стороны врага

Ранее сообщалось, что вечером в Херсонской области из-за дроновой атаки погибли двое работников дорожной службы. Как передал руководитель ОВА, в селе Стойкое вражеский беспилотник попал в спецтехнику во время выполнения ремонтных работ, в результате чего два человека получили смертельные ранения.

Кроме того, 17 апреля в Херсоне россияне атаковали "скорую", и в результате обстрела были ранены медик и водитель.

Также напомним, вечером в Николаеве раздался взрыв на фоне угрозы дроновых атак. В ОВА и мэрии рассказали о "прилете" реактивного БПЛА неизвестного типа и сообщили о сильном пожаре в результате обстрела.

Позже в ГСЧС показали фото последствий атаки дрона неустановленного типа на Николаев, и рассказали, что чрезвычайники уже ликвидировали масштабный пожар. В Службе также уточнили, что горели склады с бытовыми товарами частного предприятия.