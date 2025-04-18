Ворог запустив по Україні кілька груп "Шахедів": під прицілом кілька областей

Російські загарбники запустили ударні безпілотники у бік України для чергової повітряної атаки. У Києва та у низці областей була оголошена тривога, працює ППО.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на Повітряні сили ЗСУ та Київську міську військову адміністрацію ( КМВА ).

Військові фіксували запуски кількох груп дронів-камікадзе з Курської та Бєлгородської областей (РФ) ще з вечора напередодні. Ворожі повітряні цілі заходили у повітряний простір України з північного сходу, зокрема фіксувалися спочатку у Сумській та Харківській областях.

Далі ударні БПЛА противника курсували, прямуючі у напрямку на захід.

"Увага! "Шахеди" зі сходу - у напрямку Києва! Увага! "Шахеди" з півдня - у напрямку Києва!" - йдеться в повідомлені військових о 1:12 та 1:33 відповідно.

У КМВА закликали мешканців столи ці перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги через загрозу дронових ударів.

"Загроза атаки російських ударних БПЛА по Києву. Просимо мешканців столиці негайно скористатися укриттями та залишатися в безпечних місцях до кінця тривоги", - розповіли представники столичної влади..

Зауважимо, у Київській обласній військовій адміністрації (КОВА) перед тим заявляли про бойову роботу з відбиття дронової атаки у регіоні. В адміністрації розповіли про роботу ППО та закликали дотримуватися інформ-тиші.

У Повітряних силах о 01:56 оновили дані щодо руху "Шахедів". Так, дрони-камікадзе противника фіксуються:

на заході Чернігівщини та на півночі Київщини - рухаються курсом на північний захід,

західніше Києва - прямують на Житомирщину,

у центрі Житомирщини - курсом на південь.

Крім того, військові попередили мешканців Житомира попередили про рух "Шахедів" у напрямку міста з півночі. Пізніше військові розповіли про фіксацію нової групи "Шахедів" у Сумській області - курсом на захід.

Оновлено: відбій тривоги у Києві

О 02:42 у КМВА поінформували про відбій повітряної тривоги у столиці.

Натомість у Київській області дронова загроза лишається актуальною.

Де зараз оголошена повітряна тривога в Україні:

Попередні дронові атаки з боку ворога

Раніше повідомлялося, що ввечері у Херсонській області через дронову атаку загинули двоє працівників дорожньої служби. Як передав керівник ОВА, у селі Стійке ворожий безпілотник влучив у спецтехніку під час виконання ремонтних робіт, внаслідок чого дві людини отримали смертельні поранення.

Крім того, 17 квітня у Херсоні росіяни атакували "швидку", й в результаті обстрілу було поранено медика та водія.

Також нагадаємо, ввечері у Миколаєві пролунав вибух на тлі загрози дронових атак. В ОВА та мерії розповіли про "приліт" реактивного БПЛА невідомого типу, та повідомили про сильну пожежу внаслідок обстрілу.

Пізніше в ДСНС показали фото наслідків атаки дрона невстановленого типу на Миколаїв, та розповіли, що надзвичайники вже ліквідували масштабну пожежу. У Службі також уточнили, що горіли склади з побутовими товарами приватного підприємства.