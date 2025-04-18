Россияне атаковали спецтехнику дорожников в Херсонской области, есть жертвы

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Херсонской ОГА Александра Прокудина .

Чиновник рассказал в своем Telegram, что воздушная атака со стороны противника произошла вблизи населенного пункта Стойкое.

Там вражеский беспилотник "попал в спецтехнику во время выполнения ремонтных работ", проинформировал руководитель ОВА.

Он также рассказал, что в результате российского дронового удара смертельные ранения получили двое мужчин в возрасте 36-ти и 44-х лет.

"Искренние соболезнования родным и близким погибших", - добавил чиновник в соцсети.

Справка: село Стойкое (ранее - Чкалово) расположено в Великоалександровской поселковой общине Бериславского района Херсонской области. По данным из открытых источников, население составляет 677 человек.

Село Стойкое пережило российскую оккупацию - оно было захвачено российскими захватчиками в первый день широкомасштабного вторжения 24 февраля 2022 года, однако уже 10 ноября того же года было освобождено Силами обороны Украины в ходе контрнаступления в Херсонской области.

19 сентября прошлого года Верховная Рада поддержала переименование села Чкалово на Стойкое. Переименование вступило в силу 26 сентября 2024 года.

Обстрелы Херсона и области

Напомним, российские оккупанты не прекращают обстреливать Херсон и другие населенные пункты области, в частности расположенные на правом берегу реки Днепр. Враг для ударов широко применяет дроны, авиабомбы, а также ракеты различных типов и артиллерию.

Так, например, из-за российского обстрела Херсона 16 апреля под обстрел попал глава ГВА Роман Мрочко.

Также сообщалось, что 13 апреля российские оккупанты обстреляли центр Херсона, в результате чего один человек погиб, еще один был ранен. В Херсоне было повреждено детское медучреждение.

Кроме того, 17 апреля в Херсоне россияне атаковали "скорую", и в результате обстрела были ранены медик и водитель.

Напомним также, что 27 марта под обстрел попала центральная часть Херсона - тогда в результате атаки часть города осталась без света. В частности было приостановлено курсирование троллейбусов. Добавим, в результате массированного обстрела Херсона тогда погибли два человека. Также под удар попала бригада "скорой".