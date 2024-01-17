Враг вводит в школах оккупированных территорий и РФ должность - "смотритель за патриотизмом"

"Так, в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях и школах временно окупированных территорий вводятся так называемые должности советников директора по воспитательной работе в школах и колледжах, главной целью которых будет контроль за "патриотическим воспитанием детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание в этом процессе будет уделяться временно оккупированной территории Украины, для которой будут увеличивать расходы бюджета на "воспитание патриотизма" в рамках проекта "Образование".

На данные нужды оккупанты планируют выделить 39,7 миллиарда рублей на 2024 год - против 6,47 миллиарда в 2023 году.

Как отмечают в сообщении, таким образом враг продолжает политику "промывания мозгов" детей с целью воспитания "янычаров" для последующих захватнических войн.

"Центр национального сопротивления призывает родителей уделять большее внимание в роли воспитания детей, а также сообщать о "советниках", - подчеркивают в сообщении напоследок.