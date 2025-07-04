РФ ночью запустила 550 дронов и ракет, Киев - основное направление удара: детали обстрела

В ночь на 4 июля российские террористы запустили по Украине 550 средств воздушного нападения. Киев был основным направлением удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Во время обстрела зафиксировано попадание средств воздушного нападения врага в 8 локациях (9 ракет и 63 БпЛА). Падение сбитых (обломки) - в 33 локациях.

По состоянию на 8 утра обезврежено всего 478 средств воздушного нападения врага , среди которых:

Обстрел Украины 4 июля

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) регулярно прибегает к массированным обстрелам по территории Украины. Для атак террористы применяют ракеты различных типов, беспилотники, артиллерию и управляемые авиационные бомбы (КАБы). Под удар часто попадает гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан.

Фактически каждую ночь враг запускает дроны и иногда прибегает к массированным комбинированным обстрелам. В результате сегодняшнего обстрела пострадали 19 жителей Киева, среди которых 14 - госпитализировали. Подробнее об атаке на столицу - в материале РБК-Украина.

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