РФ ночью запустила 550 дронов и ракет, Киев - основное направление удара: детали обстрела
В ночь на 4 июля российские террористы запустили по Украине 550 средств воздушного нападения. Киев был основным направлением удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Во время обстрела враг применил:
- 539 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed и беспилотники-имитаторы с направлений российских городов Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск. Среди них более 330 "Шахедов";
- одну аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой области;
- шесть баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Брянской области;
- четыре крылатые ракеты "Искандер-К" из Курской и Воронежской области.
Основное направление удара - город Киев.
К отражению атаки привлекались:
- авиация;
- зенитные ракетные войска;
- подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем;
- мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 8 утра обезврежено всего 478 средств воздушного нападения врага, среди которых:
- 270 сбито огневыми средствами, среди которых 268 дронов и два "Искандер-К";
- 208 - локально потеряны.
Во время обстрела зафиксировано попадание средств воздушного нападения врага в 8 локациях (9 ракет и 63 БпЛА). Падение сбитых (обломки) - в 33 локациях.
Обстрел Украины 4 июля
С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) регулярно прибегает к массированным обстрелам по территории Украины. Для атак террористы применяют ракеты различных типов, беспилотники, артиллерию и управляемые авиационные бомбы (КАБы). Под удар часто попадает гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан.
Фактически каждую ночь враг запускает дроны и иногда прибегает к массированным комбинированным обстрелам. В результате сегодняшнего обстрела пострадали 19 жителей Киева, среди которых 14 - госпитализировали. Подробнее об атаке на столицу - в материале РБК-Украина.
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