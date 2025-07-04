ua en ru
Пт, 04 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В воздухе - продукты горения: в Киеве просят закрыть окна из-за атаки РФ

Киев, Пятница 04 июля 2025 04:03
UA EN RU
В воздухе - продукты горения: в Киеве просят закрыть окна из-за атаки РФ Иллюстративное фото: дым в Киеве после атаки (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на 4 июля российские войска осуществили массированный ракетно-дроновой удар по Киеву. В результате атаки было зафиксировано попадание в разных районах столицы.

Об этом информирует начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram чиновника.

В Киеве из-за атаки россиян возникли пожары. Во многих дворах - огромные воронки и уничтоженные автомобили после удара баллистическими ракетами.

Киевляне в соцсетях пишут, что улицы столицы полностью окутаны черным едким дымом и белого неба не видно вообще.

О том, что в воздухе высокая концентрация продуктов горения сообщает и глава ОВА Тимур Ткаченко.

"Имеем возгорание на ряде локаций. После завершения тревоги и возвращения в дома закройте окна. В воздухе высокая концентрация продуктов горения. Страна-террорист Россия наделала беды. Ничего кроме террора и убийств россияне не несут. Это факт", - написал он.

Отметим, чтобы уберечь себя от отравления, необходимо не только плотно закрыть окна, двери и вентиляционные отверстия, но и выключить кондиционеры и вентиляцию. Чтобы защитить органы дыхания, рекомендуется приготовить ватно-марлевые повязки, увлажненные водой или слабым раствором соды.

В Киеве воздушная тревога

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 17:15 из-за угрозы атаки дронов. Она продолжалась до 19:24, однако уже в 20:00 сирены прозвучали снова.

В ночь на 4 июля в Киеве прогремела серия мощных взрывов. Столица находилась под комбинированной атакой российских террористов: били баллистикой и дронами.

Есть пострадавший в Голосеевском районе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Атака дронов Ракетная атака Киев Пожар
Новости
Взрыв в Луганске: россияне сообщают о гибели бывшего "мэра"
Взрыв в Луганске: россияне сообщают о гибели бывшего "мэра"
Аналитика
Путин теряет Кавказ. Как Армения и Азербайджан выходят из орбиты Москвы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Путин теряет Кавказ. Как Армения и Азербайджан выходят из орбиты Москвы