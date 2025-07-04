В воздухе - продукты горения: в Киеве просят закрыть окна из-за атаки РФ

В ночь на 4 июля российские войска осуществили массированный ракетно-дроновой удар по Киеву. В результате атаки было зафиксировано попадание в разных районах столицы.

Об этом информирует начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram чиновника.

В Киеве из-за атаки россиян возникли пожары. Во многих дворах - огромные воронки и уничтоженные автомобили после удара баллистическими ракетами.

Киевляне в соцсетях пишут, что улицы столицы полностью окутаны черным едким дымом и белого неба не видно вообще.

О том, что в воздухе высокая концентрация продуктов горения сообщает и глава ОВА Тимур Ткаченко.

"Имеем возгорание на ряде локаций. После завершения тревоги и возвращения в дома закройте окна. В воздухе высокая концентрация продуктов горения. Страна-террорист Россия наделала беды. Ничего кроме террора и убийств россияне не несут. Это факт", - написал он.

Отметим, чтобы уберечь себя от отравления, необходимо не только плотно закрыть окна, двери и вентиляционные отверстия, но и выключить кондиционеры и вентиляцию. Чтобы защитить органы дыхания, рекомендуется приготовить ватно-марлевые повязки, увлажненные водой или слабым раствором соды.