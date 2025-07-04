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В Киеве из-за атаки РФ повреждена железная дорога: поезда задерживаются

Киев, Пятница 04 июля 2025 06:07
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В Киеве из-за атаки РФ повреждена железная дорога: поезда задерживаются Иллюстративное фото: пригородный поезд Укрзализныци (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на 4 июля, армия РФ беспощадно атаковала Киев дронами и баллистическими ракетами. В результате вражеского обстрела была повреждена железнодорожная инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укрзализныци в Telegram.

Так, в результате вражеского обстрела Киева зафиксировано повреждение железнодорожной инфраструктуры в черте города.

Известно, что пассажирские поезда западного направления следуют отклоненным маршрутом через Вишневое и Дарницу, что вызывает задержки до 2 часов.

Kyiv City Express пока выполняет маршруты только по северному полукольцу Святошин - Почайна - Дарница (в обоих направлениях). Из-за совмещения с пассажирскими поездами возможны отклонения от графика движения.

В "Укрзализныце" извинились за все вынужденные изменения и сообщили, что восстановительные работы уже идут полным ходом. А тем временем резервные тепловозы будут довозить поезда в пределах столицы при возобновлении движения на участке Святошин - Киев-Пассажирский.

Атака РФ на Киев

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 17:15 из-за угрозы атаки дронов. Она продолжалась до 19:24, однако уже в 20:00 сирены прозвучали снова.

В ночь на 4 июля в Киеве прогремела серия мощных взрывов. Столица находилась под комбинированной атакой российских террористов: били баллистикой и дронами.

Есть пострадавший в Голосеевском районе.

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Киев Укрзализныця Ракетная атака Атака дронов
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