В Киеве хотят объявлять тревогу по-новому и изменить комендантский час

В Киеве и области могут изменить режим комендантского часа и ввести разные сигналы тревоги в зависимости от типа угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николая Калашника.

В Киеве и области прорабатывают изменения в работе транспорта и логистики во время продолжительных воздушных тревог. Об этом стало известно после оперативного совещания с участием команды "Укрзализныци" во главе с Александром Перцовским, КМВА и военным командованием.

По словам Калашника, отдельно власть работает над дифференцированной системой оповещения – чтобы сигнал отличался в зависимости от типа угрозы, а также над изменением режима комендантского часа в Киеве и области.

Это нужно для логистики, передвижения людей и работы экономики.

Наработанные предложения будут представлены завтра по инициативе премьер-министра Сергея Корецкого. Министр подчеркнул, что все решения будут приниматься только после согласования с военными.