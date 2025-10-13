ua en ru
Пн, 13 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В центре Харькова прогремел взрыв: первые подробности

Харьков, Понедельник 13 октября 2025 10:08
UA EN RU
В центре Харькова прогремел взрыв: первые подробности Фото иллюстративное: в центре Харькова прогремел взрыв: первые подробности (facebook.com_DSNSODE)
Автор: Ірина Глухова

Утром в понедельник, 13 октября, в Харькове произошел взрыв в центральной части одного из районов города. В жилых домах выбило окна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

По его словам, взрыв прогремел в центральной части Киевского района, в зоне жилой застройки.

"В домах выбиты стекла. Причины взрыва устанавливаются", - отметил Терехов.

Обстрелы Харькова

Харьков регулярно подвергается российским обстрелам - город атакуют ракетами, авиационными бомбами типа КАБ и ударными дронами.

Так, в ночь на 13 октября Харьков находился под атакой российских ударных дронов. О возможных последствиях обстрела пока официально не сообщали.

Перед тем вражеские беспилотники массированно атаковали один из районов города, из-за чего более 20 тысяч жителей остались без электроснабжения.

Кроме того, российские войска недавно разрушили две трансформаторные подстанции, которые обеспечивали электроснабжение Харькова.

Как сообщил Терехов, это стало серьезным ударом по мощностям компании, и учитывая регулярность атак, грядущая зима может стать для города самой сложной за весь период войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков
Новости
По Украине вводят аварийные отключения света: список областей
По Украине вводят аварийные отключения света: список областей
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит