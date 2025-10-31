Враг ударил по объектам "Укрзализныци": поезд на Ивано-Франковск изменил маршрут

Враг нанес удары по железнодорожной инфраструктуре на Сумщине и Харьковщине в ночь на 31 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

В Сумах враг ударил по пассажирскому депо, в результате чего повреждены и уничтожены другие хозяйственные помещения компании и подвижной состав. Для перевозки пассажиров поезда №779/780 Сумы - Киев оперативно подали подменные вагоны. Поезд отправился по графику. Кроме того, повреждена инфраструктура железной дороги в районе Лозовой. Поезд №228/227 Гусаровка - Ивано-Франковск следует измененным маршрутом. "Делаем все возможное, чтобы максимально сократить его отставание от графика", - заверили в "Укрзализныце". По предварительной информации, никто не пострадал, все работники вовремя перешли в укрытия.