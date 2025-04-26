Враг ударил по Харькову беспилотниками, есть попадание

Мэр рассказал о взрыве, который был слышен в районе города Харьков, в 06:06. Уже через минуту Терехов проинформировал о новом взрыве.

Он призвал местных жителей находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, и рассказал, что город - под атакой вражеских беспилотников.

Руководитель ОВА подтвердил информацию о взрывах в Харькове, и также призвал жителей быть в безопасных местах.

Впоследствии мэр уточнил, что один из ударов "пришелся по Шевченковскому району Харькова".

"На месте попадания зафиксирован дым", - добавил Терехов.

Глава ОВА также сообщил, что по предварительным данным, росармия ударила по Шевченковскому району Харькова, и сейчас информация о последствиях проверяется.

Обновлено: "прилет" в проезжую часть

Позже руководитель ОВА рассказал, что по предварительным данным, БПЛА противника попал в Шевченковском районе Харькова в проезжую часть.

"Информация о пострадавших в эту минуту не поступала. Профильные службы направляются на место попадания", - передал чиновник.

Обновлено: попадание было возле многоэтажки

По словам мэра Терехова, в Шевченковском районе Харькова был "прилет" возле многоэтажки, и в результате атаки были повреждены балконы и выбиты окна.

"Обследование места удара продолжается. Информация о пострадавших пока не поступала", - сообщил он.

Ночная атака "Шахедов"

Напомним, еще с вечера накануне был зафиксирован запуск росармией дронов-камикадзе в сторону Украины для очередной воздушной атаки.

Уже ночью в Кропивницком было слышно несколько взрывов, перед этим в сторону города фиксировалось движение нескольких групп БПЛА противника.

Как рассказал позже глава Кировоградской ОВА, в Кропивницком в результате ударов дронов-камикадзе противника были повреждены складские помещения. Кроме того, БПЛА врага повредил башню мобильной связи в Липняжской громаде Новоукаинского района.

Кроме того, под дроновый удар попал город Каменское Днепропетровской области - там в результате обстрела произошел пожар в жилой многоэтажке, известно о трех пострадавших, среди которых есть ребенок.