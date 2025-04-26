Ворог ударив по Харкову безпілотниками, є влучання

Мер розповів про вибух, який було чути в районі міста Харків, о 06:06. Вже за хвилину Терехов поінформував про новий вибух.

Він закликав місцевих мешканців перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги, та розповів, що місто - під атакою ворожих безпілотників.

Керівник ОВА підтвердив інформацію про вибухи у Харкові, та також закликав мешканців бути в безпечних місцях.

Згодом мер уточнив, що один з ударів "прийшовся по Шевченківському району Харкова".

"На місці влучання зафіксовано дим", - додав Терехов.

Глава ОВА також повідомив, що за попередніми даними, росармія вдарила по Шевченківському району Харкова, й наразі інформація щодо наслідків перевіряється.

Оновлено: "прильот" у проїжджу частину

Пізніше керівник ОВА розповів, що за попередніми даними, БПЛА противника влучив у Шевченківському районі Харкова у проїжджу частину.

"Інформація про постраждалих на цю хвилину не надходила. Профільні служби прямують на місце влучання", - передав чиновник.

Оновлено: влучання було біля багатоповерхівки

За словами мера Терехова, у Шевченківському районі Харкова був "приліт" біля багатоповерхівки, і внаслідок атаки було пошкоджено балкони та вибиті вікна.

"Обстеження місця удару триває. Інформація про постраждалих наразі не надходила", - повідомив він.

Нічна атака "Шахедів"

Нагадаємо, ще з вечора напередодні був зафіксований запуск росармією дронів-камікадзе у бік України для чергової повітряної атаки.

Вже вночі у Кропивницькому було чути кілька вибухів, перед тим у бік міста фіксувався рух кількох груп БПЛА противника.

Як розповів пізніше глава Кіровоградської ОВА, у Кропивницькому внаслідок ударів дронів-камікадзе противника були пошкоджені складські приміщення. Крім того, БПЛА ворога пошкодив вежу мобільного зв'язку у Липнязькій громаді Новоукаїнського району.

Крім того, під дроновий удар потрапило місто Кам'янське Дніпропетровської області - там в результаті обстрілу сталася пожежа у житловій багатоповерхівці, відомо про трьох постраждалих, серед яких є дитина.