Враг ракетами и дронами ударил по портовой инфраструктуре Одесской области: возникли пожары

Иллюстративное фото: враг ракетами и дронами ударил по портовой инфраструктуре Одесской области (facebook.com DSNSKyiv )
Автор: Наталья Кава

В ночь на понедельник, 20 октября, российская армия комбинированным ракетно-дроновым ударом атаковала портовую инфраструктуру Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую ОГА.

По данным ОВА, большинство воздушных целей уничтожено силами ПВО, однако есть попадания с повреждениями гражданской портовой инфраструктуры, возникло несколько пожаров.

"Информация о погибших и пострадавших не поступала. Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки", - говорится в сообщении.

Стоит заметить, что по словам вице-премьера по восстановлению - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, Россия пытается остановить логистику Украины. Именно поэтому минувшей ночью российские войска снова атаковали критическую логистическую инфраструктуру Украины. Под ударом оказались портовые объекты и железная дорога, в частности тяговая подстанция на Черниговщине.

Обстрел 20 октября

Прошлой ночью российские оккупанты снова нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре Украины. Из-за атаки в Сумской области часть поездов движется с существенными задержками.

В результате обстрела в Нежинском районе Черниговщины без света остались почти три тысячи потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

"Делаем все возможное, чтобы заживить абонентов в кратчайшие сроки, хотя задача сверхсложная. Снова напоминаем об информационной тишине и правилах безопасности. Берегите себя", - сообщили в "Черниговоблэнерго".

 

Воздушные силы Украины информируют, что ночью враг применил три баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23" из оккупированного Крыма, а также атаковал 60 ударными дронами типа "Шахед", "Гербера" и другими беспилотниками с четырех разных направлений.

