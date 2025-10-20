ua en ru
Войска РФ обстреляли железнодорожную инфраструктуру: какие поезда курсируют с задержками

Украина, Понедельник 20 октября 2025 07:58
Войска РФ обстреляли железнодорожную инфраструктуру: какие поезда курсируют с задержками Иллюстративное фото: железнодорожный вокзал города Сумы (facebook Ukrzaliznytsya)
Автор: Марина Балабан

Из-за обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура на Сумском направлении. Ряд поездов курсируют с задержками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

Российские войска обстреляли железнодорожную инфраструктуру на Сумском направлении. Некоторые поезда едут с задержками.

Так, от станции Плиски отправились с задержкой более одного часа из-за замены локомотивной тяги поезда:

  • №46 Ужгород - Харьков;
  • № 113 Харьков - Львов

Есть изменения и в региональном сообщении. С резервными тепловозами и соответственно с задержкой курсирует региональный поезд №895 Конотоп - Фастов-1: он прибудет на конечную остановку с ориентировочной задержкой 1 час 20 минут.

Также задерживается пригородный рейс №6452 Нежин - Конотоп. Сейчас задержка 2 составляет два часа.

Обстрелы "Укрзализныци"

Ранее глава правления "Укрзализныци" Александр Перцовский объяснял, почему армия РФ бьет по железной дороге. Цель врага - обрезать сообщение с прифронтовыми территориями, в частности, с Сумщиной и Черниговщиной.

Россияне бьют, чтобы заблокировать основные маршруты, а также пытаются заблокировать резервные.

Он добавил, что пассажиры поездов, которые на пути в Сумы, Конотоп, Шостку и другие города региона будут довезены автобусными трансферами, сейчас на безопасном расстоянии от мест поражений.

Армия РФ обстреливала объекты "Укрзализныци" 6 октября. Тогда был отменен ряд пригородных поездов в Сумской области. Российские оккупанты намеренно нанесли удар дронами по пассажирскому поезду Шостка-Киев.

В ночь на 8 октября россияне атаковали беспилотниками Черниговскую область. Основные удары пришлись на Нежин, Прилуки и Семеновскую общину.

