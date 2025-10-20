Войска РФ обстреляли железнодорожную инфраструктуру: какие поезда курсируют с задержками
Из-за обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура на Сумском направлении. Ряд поездов курсируют с задержками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
Российские войска обстреляли железнодорожную инфраструктуру на Сумском направлении. Некоторые поезда едут с задержками.
Так, от станции Плиски отправились с задержкой более одного часа из-за замены локомотивной тяги поезда:
- №46 Ужгород - Харьков;
- № 113 Харьков - Львов
Есть изменения и в региональном сообщении. С резервными тепловозами и соответственно с задержкой курсирует региональный поезд №895 Конотоп - Фастов-1: он прибудет на конечную остановку с ориентировочной задержкой 1 час 20 минут.
Также задерживается пригородный рейс №6452 Нежин - Конотоп. Сейчас задержка 2 составляет два часа.
Обстрелы "Укрзализныци"
Ранее глава правления "Укрзализныци" Александр Перцовский объяснял, почему армия РФ бьет по железной дороге. Цель врага - обрезать сообщение с прифронтовыми территориями, в частности, с Сумщиной и Черниговщиной.
Россияне бьют, чтобы заблокировать основные маршруты, а также пытаются заблокировать резервные.
Он добавил, что пассажиры поездов, которые на пути в Сумы, Конотоп, Шостку и другие города региона будут довезены автобусными трансферами, сейчас на безопасном расстоянии от мест поражений.
Армия РФ обстреливала объекты "Укрзализныци" 6 октября. Тогда был отменен ряд пригородных поездов в Сумской области. Российские оккупанты намеренно нанесли удар дронами по пассажирскому поезду Шостка-Киев.
В ночь на 8 октября россияне атаковали беспилотниками Черниговскую область. Основные удары пришлись на Нежин, Прилуки и Семеновскую общину.