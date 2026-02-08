Враг "прощупывает" границу малыми группами: на Сумщине и Харьковщине РФ потеряла два батальона

Ситуация на Сумщине

В конце января вблизи села Грабовское на Сумщине российские оккупанты совершили очередное военное преступление - при попытке самостоятельной эвакуации от ударов дронов погибли двое гражданских.

Мужчина и женщина пытались покинуть оккупированную территорию, а украинские военные знали об их маршруте и координировали эвакуацию. Однако российские операторы FPV-дронов целенаправленно атаковали безоружных людей: первый удар унес жизнь женщины, а второй был нанесен по раненому мужчине, который находился рядом.

По информации Госпогранслужбы, российские подразделения продолжают пытаться прорваться на территорию Украины малыми пехотными группами на участках границы в Сумской области, однако несут потери и не достигают успеха.

Кроме того, противник активно применяет дистанционное минирование - с беспилотников сбрасывают взрывные устройства в светлых мешках, которые могут сдетонировать от нажатия или приближения. Такие случаи уже фиксировались на территориях, прилегающих к Сумской области.