Ворог "прощупує" кордон малими групами: на Сумщині та Харківщині РФ втратила два батальйони

Ситуація на Сумщині

Наприкінці січня поблизу села Грабовське на Сумщині російські окупанти здійснили черговий воєнний злочин - під час спроби самостійної евакуації від ударів дронів загинули двоє цивільних.

Чоловік і жінка намагалися залишити окуповану територію, а українські військові знали про їхній маршрут і координували евакуацію. Однак російські оператори FPV-дронів цілеспрямовано атакували беззбройних людей: перший удар забрав життя жінки, а другий був завданий по пораненому чоловікові, який перебував поруч.

За інформацією Держприкордонслужби, російські підрозділи продовжують намагатися прорватися на територію України малими піхотними групами на ділянках кордону в Сумській області, проте зазнають втрат і не досягають успіху.

Крім того, противник активно застосовує дистанційне мінування - з безпілотників скидають вибухові пристрої у світлих мішках, які можуть здетонувати від натискання або наближення. Такі випадки вже фіксувалися на територіях, прилеглих до Сумської області.