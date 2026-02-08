ua en ru
Враг "прощупывает" границу малыми группами: на Сумщине и Харьковщине РФ потеряла два батальона

Украина, Воскресенье 08 февраля 2026 12:29
UA EN RU
Враг "прощупывает" границу малыми группами: на Сумщине и Харьковщине РФ потеряла два батальона Иллюстративное фото: РФ пытается прорвать границу на Сумщине и Харьковщине (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российские войска наиболее активно действуют на Харьковщине в направлении населенного пункта Волчанские Хутора, а также на отдельных участках границы в Сумской области.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Попытки атак малыми группами

По словам Демченко, в течение последних суток противник пытался атаковать позиции украинских пограничников, в частности в пределах Хотинской, Юнаковской и Краснопольской общин Сумской области.

"Малыми пехотными группами противник где-то прощупывает ситуацию по границе, где-то пытается атаковать позиции, которые удерживают подразделения ГПС", - говорит Демченко.

Значительные потери противника

Он отметил, что во время попыток прорыва украинской границы российские подразделения понесли значительные потери. По его словам, потери врага составили около двух батальонов убитыми и ранеными.

Ситуация на Сумщине

В конце января вблизи села Грабовское на Сумщине российские оккупанты совершили очередное военное преступление - при попытке самостоятельной эвакуации от ударов дронов погибли двое гражданских.

Мужчина и женщина пытались покинуть оккупированную территорию, а украинские военные знали об их маршруте и координировали эвакуацию. Однако российские операторы FPV-дронов целенаправленно атаковали безоружных людей: первый удар унес жизнь женщины, а второй был нанесен по раненому мужчине, который находился рядом.

По информации Госпогранслужбы, российские подразделения продолжают пытаться прорваться на территорию Украины малыми пехотными группами на участках границы в Сумской области, однако несут потери и не достигают успеха.

Кроме того, противник активно применяет дистанционное минирование - с беспилотников сбрасывают взрывные устройства в светлых мешках, которые могут сдетонировать от нажатия или приближения. Такие случаи уже фиксировались на территориях, прилегающих к Сумской области.

Сумская область ДПСУ Харьков Война в Украине
