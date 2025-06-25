Враг пытается оставить город без воды: первые детали атаки РФ на Вилково

Российские войска в ночь на среду, 25 июня, массированно атаковали дронами-камикадзе юг Одесской области. Под удар попало Вилково.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Измаильской районной военной администрации и Одесскую областную прокуратуру .

По данным РВА, была атакована инфраструктура города.

"Противник не оставляет попыток оставить город без воды. Информация о последствиях обстрела уточняется", - говорится в сообщении.

С начала мониторинговые ресурсы зафиксировали полет около 20 ударных дронов в направлении Одесской области из акватории Черного моря. Впоследствии стало известно, что почти все они были направлены на город Вилково.

В 01:10 в городе активизировались силы противовоздушной обороны. Уже через десять минут раздались взрывы - ПВО продолжала отражать атаку.

Около 01:14 Воздушные силы ВСУ официально сообщили о группе дронов, которые двигались именно на Вилково.

Обновлено в 09:40.

Как уточнили в прокуратуре, в результате обстрелов были повреждены складские помещения частного предприятия, а также сельскохозяйственная техника и оборудование.

По факту ночной атаки беспилотниками по инфраструктуре Измаильского района прокуратура начала производство.