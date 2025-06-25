Оккупанты ударили по Запорожью: каковы последствия атаки

В ночь на 25 июня в Запорожской области прогремели взрывы. Перед этим Воздушные силы сообщали о скоростной цели и БПЛА в регионе, а также о движении "шахедов" с Черного моря.

О последствиях удара по Запорожью сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает РБК-Украина .

Вечером 24 июня в Запорожье прогремели взрывы во время объявленной воздушной тревоги.

"Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - написал Федоров в своем Telegram-канале в 01:04, призвав жителей не покидать укрытия.

Перед взрывами Воздушные силы ВСУ сообщали о появлении скоростной воздушной цели, которая двигалась в направлении города. По всей области была объявлена воздушная тревога.

Известно, что в результате вражеской атаки в одном из районов Запорожья зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры: в жилых домах выбиты окна, также повреждены несколько автомобилей.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Сейчас на месте работают экстренные службы, которые обследуют территорию и фиксируют последствия атаки.

Иван Федоров призывает жителей Запорожья не игнорировать сигналы тревоги и немедленно спускаться в укрытия при угрозе обстрелов.