Оккупанты ударили по Запорожью: каковы последствия атаки
В ночь на 25 июня в Запорожской области прогремели взрывы. Перед этим Воздушные силы сообщали о скоростной цели и БПЛА в регионе, а также о движении "шахедов" с Черного моря.
О последствиях удара по Запорожью сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает РБК-Украина.
Вечером 24 июня в Запорожье прогремели взрывы во время объявленной воздушной тревоги.
"Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - написал Федоров в своем Telegram-канале в 01:04, призвав жителей не покидать укрытия.
Перед взрывами Воздушные силы ВСУ сообщали о появлении скоростной воздушной цели, которая двигалась в направлении города. По всей области была объявлена воздушная тревога.
Известно, что в результате вражеской атаки в одном из районов Запорожья зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры: в жилых домах выбиты окна, также повреждены несколько автомобилей.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Сейчас на месте работают экстренные службы, которые обследуют территорию и фиксируют последствия атаки.
Иван Федоров призывает жителей Запорожья не игнорировать сигналы тревоги и немедленно спускаться в укрытия при угрозе обстрелов.
Напомним, накануне российские дроны атаковали бригаду облэнерго в Запорожье. В результате удара один из работников был ранен.
Кроме того, в результате обстрела баллистическими ракетами Запорожского района вечером 22 июня тысячи абонентов остались без электроснабжения.
Незадолго до этого, 18 июня, в Запорожье из-за атаки российских БПЛА было уничтожено отделение "Новой почты". А 14 июня оккупанты ударили по центру Запорожья дронами и сожгли там склад с гуманитарной помощью. Убытки оценили в 3 млн долларов.
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