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Вилково Одесской области атакуют дроны: в городе взрывы

Вилково, Среда 25 июня 2025 01:36
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Вилково Одесской области атакуют дроны: в городе взрывы Фото: в городе Вилково прогремели взрывы 25 июня (facebook.com PvKPivden)
Автор: Наталья Юрченко

В городе Вилково Одесской области в ночь на 25 июня прогремели взрывы. На город двигались вражеские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщали Воздушные силы ВСУ, в направлении Вилково двигались "Шахеды". Мониторинговые группы писали о более 10 беспилотниках.

Местные СМИ сообщили о взрывах в Вилково около 1:20. В городе активно работала противовоздушная оборона.

Напомним, Вилково находится на юге Одесской области. Этот город называют "украинской Венецией", потому что расположен на островках с каналами.

В ночь на 12 июня Россия второй раз подряд нанесла ночной удар по Вилковской территориальной общине в Одесской области. В результате атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры - в частности, предприятие по заготовке камыша и несколько многоквартирных домов. Обошлось без пострадавших.

Напомним, что россияне с вечера 24 июня запустили по Украине дроны. Беспилотники залетают в Украину с нескольких направлений.

По данным Воздушных сил ВСУ, вражеские дроны летят из акватории Черного моря в направлении юга Одесской области и на Николаевскую область, из Харьковской области курсом на Харьков и Донецкую область.

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Одесса ПВО Воздушные силы Украины Война в Украине Вилково Взрывы
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