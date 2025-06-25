Вилково Одесской области атакуют дроны: в городе взрывы

В городе Вилково Одесской области в ночь на 25 июня прогремели взрывы. На город двигались вражеские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщали Воздушные силы ВСУ, в направлении Вилково двигались "Шахеды". Мониторинговые группы писали о более 10 беспилотниках.

Местные СМИ сообщили о взрывах в Вилково около 1:20. В городе активно работала противовоздушная оборона.

Напомним, Вилково находится на юге Одесской области. Этот город называют "украинской Венецией", потому что расположен на островках с каналами.

В ночь на 12 июня Россия второй раз подряд нанесла ночной удар по Вилковской территориальной общине в Одесской области. В результате атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры - в частности, предприятие по заготовке камыша и несколько многоквартирных домов. Обошлось без пострадавших.