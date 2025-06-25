Харьков под ударом вражеских "Шахедов": первые подробности
Российская армия ударила по Харькову "Шахедами" в ночь на 25 июня. Враг нанес по меньшей мере семь ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Взрывы в Харькове прогремели после 1:50. Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ударных дронов в направлении города.
Местные власти подтвердили, что "Шахеды" атакуют город. По словам мэра, под ударом гражданское предприятие в Киевском районе.
"Враг нанес не менее семи ударов по городу. Информация о пострадавших и последствиях попаданий устанавливается", - отметил глава Харьковской ОВА, также подтвердив информацию о попадании в предприятие.
Также городской голова сообщил, что в Киевском районе поврежден незаселенный жилой дом, возник пожар. Есть информация об одном пострадавшем. По предварительным данным, это 64-летний мужчина. Его госпитализировали.
Обновлено в 2:25. По данным ОВА, одно из попаданий зафиксировано в Шевченковском районе Харькова. В результате удара загорелось трехэтажное здание.
Обновлено в 2:45. Мэр подтвердил, что Харьков был атакован семью беспилотниками типа "Шахед". Терехов отмечает, что все удары пришлись по Киевскому району города.
Атака дронов
С вечера 24 июня россияне выпустили по Харькову дроны. Вражеские беспилотники залетали на территорию Украины с нескольких направлений.
Известно, что россияне пытались атаковать Вилково Одесской области. Там раздались взрывы и работала ПВО.
Также оккупанты атаковали Запорожье этой ночью. Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что в одном из районов выбиты окна в домах, повреждены машины.
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