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Харьков под ударом вражеских "Шахедов": первые подробности

Харьков, Среда 25 июня 2025 02:19
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Харьков под ударом вражеских "Шахедов": первые подробности Иллюстративное фото: РФ атаковала Харьков ночью 25 июня (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия ударила по Харькову "Шахедами" в ночь на 25 июня. Враг нанес по меньшей мере семь ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Взрывы в Харькове прогремели после 1:50. Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ударных дронов в направлении города.

Местные власти подтвердили, что "Шахеды" атакуют город. По словам мэра, под ударом гражданское предприятие в Киевском районе.

"Враг нанес не менее семи ударов по городу. Информация о пострадавших и последствиях попаданий устанавливается", - отметил глава Харьковской ОВА, также подтвердив информацию о попадании в предприятие.

Также городской голова сообщил, что в Киевском районе поврежден незаселенный жилой дом, возник пожар. Есть информация об одном пострадавшем. По предварительным данным, это 64-летний мужчина. Его госпитализировали.

Обновлено в 2:25. По данным ОВА, одно из попаданий зафиксировано в Шевченковском районе Харькова. В результате удара загорелось трехэтажное здание.

Обновлено в 2:45. Мэр подтвердил, что Харьков был атакован семью беспилотниками типа "Шахед". Терехов отмечает, что все удары пришлись по Киевскому району города.

Атака дронов

С вечера 24 июня россияне выпустили по Харькову дроны. Вражеские беспилотники залетали на территорию Украины с нескольких направлений.

Известно, что россияне пытались атаковать Вилково Одесской области. Там раздались взрывы и работала ПВО.

Также оккупанты атаковали Запорожье этой ночью. Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что в одном из районов выбиты окна в домах, повреждены машины.

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Харьков Война в Украине Атака дронов
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