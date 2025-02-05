В Харькове прогремели взрывы, фиксируют прилеты "Шахедов" и пожары

В Харькове этой ночью, 5 февраля, прозвучали взрывы. Российские захватчики нанесли удары по городу "Шахедами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Харьковской области и Харьковского городского голову Игоря Терехова .

Взрывы в районе города Харьков были слышны около 02:33 и 02:40.

Местных жителей просят находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

"Внимание. В Харькове слышны взрывы. Находитесь в укрытии. О последствиях попаданий сообщайте на спецлинию полиции 102!" - говорится в заявлении полиции.

Заметим, около двух часов ночи в Воздушных силах фиксировали движение российских ударных беспилотников в направлении Харьковской области.

Позже мэр Харькова рассказал, что есть информация об "ударе "Шахедом" по центральной части города".

"Детали выясняем", - добавил он.

Обновлено: атаковано админздание, есть пожар

Впоследствии мир Харькова рассказал, что враг нанес воздушный удар по административному зданию в Салтовском районе, и на месте "прилета" произошел пожар.

Также Терехов передал, что на многоэтажке напротив были выбиты окна, также пострадала АЗС.

"Информация о пострадавших на данный момент не поступала. На месте работают все соответствующие службы", - добавил он.

Обновлено: в Харькове есть второе попадание, там тоже пожар

Позже мэр Харькова рассказал, что второй "прилет" дрона был в Основянском районе.

По его словам, на месте попадания также есть пожар.

Ночная атака "Шахедов"

Напомним, вечером 4 февраля в Воздушных силах рассказали о запуске российскими захватчиками ударных беспилотников в сторону Украины. В ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога на фоне угрозы "Шахедов".

Ночью в Киеве были слышны взрывы, в столице работали системы ПВО из-за вражеских беспилотников.

Кроме того, о работе ПВО из-за дронов врага заявляли и в Киевской области.