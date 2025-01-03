Последствия атаки РФ на Чернигов: известно о первой жертве

Российская армия вечером пятницы, 3 декабря, нанесла ракетный удар по городу Чернигов. Уже известно о пострадавших и разрушениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса.

По его данным, враг нанес тройной ракетный удар по жилой застройке на окраине Чернигова. Там уже зафиксированы значительные разрушения нескольких домов.

"Уже известно об одном погибшем человеке. Есть раненые. Поисково-спасательные работы продолжаются", - сообщил Чаус.

Фото: последствия обстрела Чернигова 3 января (t.me/chernigivskaODA)

Обновлено в 18:20.

Руководитель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский сообщил, что в результате ракетной атаки частично разрушены 2 жилых дома, повреждены окна 7 жилых домов.

Предварительно 1 человек погиб, 4 человека травмированы.

Напомним, некоторое время назад в ряде областей Украины объявлялась воздушная тревога. Тогда Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического удара.

Затем сообщалось, что в Чернигове были слышны взрывы. Тогда Брижинский сообщил, что во время обстрела получили разрушения 2 частных дома.