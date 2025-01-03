ua en ru
Пт, 03 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Повреждены дома, раненые - госпитализированы: в ОВА подытожили последствия удара по Чернигову

Пятница 03 января 2025 21:41
UA EN RU
Повреждены дома, раненые - госпитализированы: в ОВА подытожили последствия удара по Чернигову Фото: последствия удара РФ по Чернигову 3 января (facebook.com/policechernigivshchini)
Автор: Наталья Кава

Российская армия днем пятницы, 3 января, нанесла тройной ракетный удар по Чернигову. В результате этого повреждены десяток домов, есть раненые и одна жертва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского.

По его данным, в результате ракетной атаки были ранены 5 человек, они находятся в больнице. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное. Также известно об одном погибшем.

В результате российского удара было разрушено и повреждено более 10 частных домов.

На месте происшествия работают все необходимые службы. Однако для недопущения аварии в результате утечки газа и травмирования людей током подача электрического тока и газа в районах разрушений прекращена.

Фото: последствия удара РФ по Чернигову 3 января (facebook.com/policechernigivshchini)

"После проведения первоочередных мероприятий по ликвидации последствий ракетного удара поврежденные дома будут осмотрены комиссией для приобщения пострадавших к программе "еВідновлення", - сообщил Брижинский.

Председатель Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус уточнил, что во время удара погиб 72-летний мужчина. Также полностью были разрушены два жилых частных дома.

По предварительным данным, враг запустил 3 баллистические ракеты "Искандер-М".

"Утром, когда будет светлая пора там обязательно будут работать пиротехники, потому что несколько ракет были с кассетной частью, соответственно могут еще оставаться опасные неразорвавшиеся элементы", - рассказал Чаус.

Атака РФ по Чернигову 3 января

Сегодня в Украине несколько раз объявлялась воздушная тревога. Последний раз Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического удара. После чего в Чернигове были слышны взрывы. Тогда Брижинский сообщил, что во время обстрела получили разрушения 2 частных дома.

Позже стало известно о жертве в результате обстрела, а также появились первые фото последствий атаки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернигов Война в Украине Ракетная атака
NEWS
Зеленский анонсировал встречи и переговоры по усилению ПВО
Зеленский анонсировал встречи и переговоры по усилению ПВО
DAILY
Базовая пенсия и баллы за стаж: какую реформу готовят украинцам и для кого вырастут выплаты
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Базовая пенсия и баллы за стаж: какую реформу готовят украинцам и для кого вырастут выплаты