Повреждены дома, раненые - госпитализированы: в ОВА подытожили последствия удара по Чернигову

Российская армия днем пятницы, 3 января, нанесла тройной ракетный удар по Чернигову. В результате этого повреждены десяток домов, есть раненые и одна жертва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского.

По его данным, в результате ракетной атаки были ранены 5 человек, они находятся в больнице. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное. Также известно об одном погибшем.

В результате российского удара было разрушено и повреждено более 10 частных домов.

На месте происшествия работают все необходимые службы. Однако для недопущения аварии в результате утечки газа и травмирования людей током подача электрического тока и газа в районах разрушений прекращена.

Фото: последствия удара РФ по Чернигову 3 января (facebook.com/policechernigivshchini)

"После проведения первоочередных мероприятий по ликвидации последствий ракетного удара поврежденные дома будут осмотрены комиссией для приобщения пострадавших к программе "еВідновлення", - сообщил Брижинский.

Председатель Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус уточнил, что во время удара погиб 72-летний мужчина. Также полностью были разрушены два жилых частных дома.

По предварительным данным, враг запустил 3 баллистические ракеты "Искандер-М".

"Утром, когда будет светлая пора там обязательно будут работать пиротехники, потому что несколько ракет были с кассетной частью, соответственно могут еще оставаться опасные неразорвавшиеся элементы", - рассказал Чаус.

Атака РФ по Чернигову 3 января

Сегодня в Украине несколько раз объявлялась воздушная тревога. Последний раз Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического удара. После чего в Чернигове были слышны взрывы. Тогда Брижинский сообщил, что во время обстрела получили разрушения 2 частных дома.