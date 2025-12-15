Враг активен на нескольких направлениях фронта: Генштаб обновил карты боев

По данным Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 66 авиационных ударов, применив пять ракет и сбросив 166 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4286 обстрелов, из них 133 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6447 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Барановка Харьковской области; Великомихайловка Днепропетровской области; Гуляйполе, Придорожное, Новобойковское Запорожской области; Одрадокаменка Херсонской области.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, пять пунктов управления, шесть артиллерийских средств и один другой важный объект российских захватчиков. Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение. Враг нанес три авиационных удара, сбросив шесть управляемых бомб, совершил 152 обстрела, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло 11 боевых столкновений вблизи Синельниково, Прилепки, Волчанска и в сторону Колодязного.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новоегоровка, Колодязи, Новоселовка, Среднее и Заречное.

На Славянском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили семь вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Ямполя, Серебрянки и Переездного.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе Часового Яра.

На Константиновском направлении враг совершил 24 атаки вблизи Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Иванополье, Яблоновки и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 17 атак вблизи населенных пунктов Александроград, Новоселовка, Сосновка, Вербово, Красногорское, Привольное, Злагода и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении враг совершил 13 штурмовых действий, украинские защитники отбили атаки в районах Сладкого, Гуляйполя и в сторону Варваровки.

На Ореховском направлении противник наступал один раз: в сторону Приморского.