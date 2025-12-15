ua en ru
Пн, 15 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Ворог активний на декількох напрямках фронту: Генштаб оновив карти боїв

Понеділок 15 грудня 2025 08:25
UA EN RU
Ворог активний на декількох напрямках фронту: Генштаб оновив карти боїв Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Протягом минулої доби, 14 грудня, на фронті відбулося 158 бойових зіткнень. Ворог атакує на декількох напрямках, найбільше - на Покровському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 66 авіаційних ударів, застосувавши п’ять ракет та скинувши 166 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4286 обстрілів, з них 133 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6447 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Баранівка Харківської області; Великомихайлівка Дніпропетровської області; Гуляйполе, Придорожнє, Новобойківське Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, п’ять пунктів управління, шість артилерійських засобів та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне бойове зіткнення. Ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши шість керованих бомб, здійснив 152 обстріли, зокрема шість - із реактивних систем залпового вогню.

Ворог активний на декількох напрямках фронту: Генштаб оновив карти боїв

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 11 бойових зіткнень поблизу Синельникового, Приліпки, Вовчанська та у бік Колодязного.

Ворог активний на декількох напрямках фронту: Генштаб оновив карти боїв

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Петропавлівки й Піщаного.

Ворог активний на декількох напрямках фронту: Генштаб оновив карти боїв

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новоєгорівка, Колодязі, Новоселівка, Середнє та Зарічне.

Ворог активний на декількох напрямках фронту: Генштаб оновив карти боїв

На Слов’янському напрямку українські воїни минулої доби відбили сім ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Ямполя, Серебрянки та Переїзного.

Ворог активний на декількох напрямках фронту: Генштаб оновив карти боїв

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення у районі Часового Яру.

Ворог активний на декількох напрямках фронту: Генштаб оновив карти боїв

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки поблизу Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Іванопілля, Яблунівки та у бік Софіївки.

Ворог активний на декількох напрямках фронту: Генштаб оновив карти боїв

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.

Ворог активний на декількох напрямках фронту: Генштаб оновив карти боїв

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 17 атак поблизу населених пунктів Олександроград, Новоселівка, Соснівка, Вербове, Красногірське, Привільне, Злагода та Рибне.

Ворог активний на декількох напрямках фронту: Генштаб оновив карти боїв

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив 13 штурмових дій, українські захисники відбили атаки в районах Солодкого, Гуляйполя та у бік Варварівки.

Ворог активний на декількох напрямках фронту: Генштаб оновив карти боїв

На Оріхівському напрямку противник наступав один раз: у бік Приморського.

Ворог активний на декількох напрямках фронту: Генштаб оновив карти боїв

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог здійснив одну невдалу спробу наблизитись до наших позицій у районі Антонівського мосту.

Ворог активний на декількох напрямках фронту: Генштаб оновив карти боїв

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 189 470 військових.

Зокрема, минулої доби втрати російських загарбників склали 980 осіб.

Також ворог втратив два танки, 10 бойових броньованих машин, 64 артилерійських системи, три реактивні системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 653 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, одиницю спеціальної та 207 одиниць автомобільної техніки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна в Україні
Новини
У кінці рамкового плану з 20 пунктів йдеться про припинення вогню, - Зеленський
У кінці рамкового плану з 20 пунктів йдеться про припинення вогню, - Зеленський
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі