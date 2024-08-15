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Раздавали людям воду. В Херсоне в результате российской атаки погибли двое волонтеров

Херсон, Четверг 15 августа 2024 12:22
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Раздавали людям воду. В Херсоне в результате российской атаки погибли двое волонтеров Два волонтера погибли в результате российской атаки дронами (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В результате обстрела Херсона 14 августа погибли двое волонтеров благотворительного фонда "Мави Хиляль Украина".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию руководителя городской военной администрации Романа Мрочко в Telegram.

Что известно о гибели волонтеров

"Сразу на двух друзей обеднела Херсонская громада. Ночью в больнице скончался еще один из раненых вчера в Днепровском районе мужчин - Владислав Завтур. Ему был 61 год", - написал Мрочко.

14 августа волонтеры разливали бесплатную воду херсонцам, в этот момент россияне атаковали людей из дрона. Водитель Андрей Студинский погиб на месте. Владислав Завтур скончался в больнице спустя несколько часов.

Известно, что эти мужчины в течение длительного времени возили из Николаева в Херсон бесплатные хлеб и питьевую воду. Также начали программу по обеспечению сжиженным газом жителей Антоновского старостинского округа.

"Враг делает все, чтобы гуманитарная ситуация в нашей громаде только ухудшалась и нам отказались помогать из-за постоянной опасности. Но р*шисты в очередной раз просчитались. Мы благодарим всех, кто рискуя собственной жизнью, продолжает поддерживать херсонцев", - добавил чиновник.

Раздавали людям воду. В Херсоне в результате российской атаки погибли двое волонтеровВладислав Завтур и Андрей Студинский (фото: t.me/roman_mrochko)

Добавим также, что в результате обстрела Херсона 14 августа также пострадала 39-летняя женщина, ее 15-летняя дочь, а также 41-летний мужчина. Мать и ребенок госпитализированы, мужчине медики оказали помощь на месте. В этот день россияне также обстреляли и другие населенные пункты в Херсонской области.

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