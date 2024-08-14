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Херсон и окрестности под обстрелами с самого утра: известно о пострадавших

Херсон, Среда 14 августа 2024 09:27
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Херсон и окрестности под обстрелами с самого утра: известно о пострадавших Фото: автомобиль скорой (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

С самого утра Россия терроризирует обстрелами жителей Херсона и области. За помощью обратились уже семь граждан из-за полученных ранений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

В 5:00 российские оккупанты атаковали Киндейку. Два человека пострадали, а удары пришлись по жилым домам. Были госпитализированы 49-летняя женщина и 58-летний мужчина с контузиями, взрывными травмами и обломочными ранениями.

Спустя полчаса в Киндейке враг атаковал с дрона 40-летнюю женщину. Она получила взрывную травму и осколочное ранение спины.

Около 6:00 под обстрел в Херсоне попали три человека, находившиеся в доме: 39-летняя женщина, ее 15-летняя дочь, а также 41-летний мужчина.

Сообщается, что мать и ребенка госпитализировали с взрывными травмами, контузиями, у женщины также была ранена спина. Мужчине медики оказали помощь на месте.

Также в больницу обратился 59-летний житель Антоновки. Он из-за российской атаки получил осколочное ранение предплечья и голени.

Напомним, ранее мы сообщали, что сегодня под обстрел врага попали объекты инфраструктуры в Черниговской и Житомирской областях.

Вечером и ночью воздушная тревога из-за угрозы российских БПЛА объявлялась в Киевской, Полтавской, Донецкой, Сумской и Черниговской областях. Сирена также звучала ночью в столице.

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