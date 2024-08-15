Россияне продвинулись в Харьковской области и на Покровском направлении: карты ISW

Российские войска незначительно продвинулись у Глубокого и Лукьянцев на севере Харьковской области, а также возле Новоселовки Первой и Желанного к юго-востоку от Покровска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW ).

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские войска недавно незначительно продвинулись к северу от Харькова.

Кадры с геолокацией, опубликованные 13 августа, показывают, что войска РФ продвинулись у восточного берега Травянского водохранилища к западу от Глубокого (к северу от Харькова). Дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 14 августа, показывают, что российские войска также продвинулись к югу вдоль ветрозащитной полосы в поле юго-восточнее Лукьянцев (юго-восточнее Глубокого).

Операция №2 - Луганская область

14 августа продолжались позиционные бои вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска атаковали:

северо-восточнее Купянска в районе Синьковки;

юго-восточнее Купянска вблизи Петропавловки, Берестового, Новоосинового, Кругляковки;

северо-западнее Кременной возле Макеевки, Невского, Тернов;

юго-западнее Кременной в районе Серебрянского леса.

Операция №3 - Донецкая область

14 августа российские войска продолжили наступательные действия под Северском, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Российские войска наступали:

северо-восточнее Северского у Белогоровки;

восточнее Северского вблизи Верхнекаменского;

юго-восточнее Северского возле Спорного и Выемки.

Российские войска продолжали штурмовые действия: под Часовом Яром; к северу от Часова Яра у Белой Горы; восточнее Часова Яра у Ивановского; и юго-восточнее Часова Яра у Андреевки, но подтвержденных изменений фронта не было.

Российские войска продолжали наземные атаки вблизи Торецка; к востоку от Торецка у Северного; юго-восточнее Торецка у Железного; к югу от Торецка у Нью-Йорка; и юго-западнее Торецка у Сухой Балки, но не сделали подтвержденного наступления.

Российские войска недавно подтвердили продвижение на Покровском направлении во время продолжающихся боев.

Кадры с геолокацией, опубликованные 13 и 14 августа, показывают, что российские войска продвинулись в полях к северу от Новоселовки Первой и к северо-западу Желанного (оба юго-восточнее Покровска) соответственно.

Российские войска также продолжали наземные атаки:

северо-восточнее Покровска близ Малиновки;

восточнее Покровска возле Воздвиженки, Новоалександровки, Зеленого Поля, Елизаветовки;

юго-восточнее Покровска возле Калинового, Водяного, Скучного, Карловки, Птичного.

Российские войска продолжали наземные атаки западнее Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Константиновки, Водяного и Угледара, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения.

Российские и украинские источники не сообщали о продолжении позиционных боев в районе границ Донецкой и Запорожской областей.

"Южная ось"

14 августа продолжались позиционные боевые действия на западе Запорожской области, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Украинский Генштаб сообщил, что российские силы безуспешно атаковали вблизи Работино, к северу от Работино возле Новоданиловки и к северо-востоку от Работино возле Малой Токмачки.