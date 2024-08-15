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Россияне продвинулись в Харьковской области и на Покровском направлении: карты ISW

Четверг 15 августа 2024 05:07
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Россияне продвинулись в Харьковской области и на Покровском направлении: карты ISW Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Российские войска незначительно продвинулись у Глубокого и Лукьянцев на севере Харьковской области, а также возле Новоселовки Первой и Желанного к юго-востоку от Покровска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские войска недавно незначительно продвинулись к северу от Харькова.

Кадры с геолокацией, опубликованные 13 августа, показывают, что войска РФ продвинулись у восточного берега Травянского водохранилища к западу от Глубокого (к северу от Харькова). Дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 14 августа, показывают, что российские войска также продвинулись к югу вдоль ветрозащитной полосы в поле юго-восточнее Лукьянцев (юго-восточнее Глубокого).

Россияне продвинулись в Харьковской области и на Покровском направлении: карты ISW

Операция №2 - Луганская область

14 августа продолжались позиционные бои вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска атаковали:

  • северо-восточнее Купянска в районе Синьковки;
  • юго-восточнее Купянска вблизи Петропавловки, Берестового, Новоосинового, Кругляковки;
  • северо-западнее Кременной возле Макеевки, Невского, Тернов;
  • юго-западнее Кременной в районе Серебрянского леса.

Россияне продвинулись в Харьковской области и на Покровском направлении: карты ISW

Операция №3 - Донецкая область

14 августа российские войска продолжили наступательные действия под Северском, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Российские войска наступали:

  • северо-восточнее Северского у Белогоровки;
  • восточнее Северского вблизи Верхнекаменского;
  • юго-восточнее Северского возле Спорного и Выемки.

Россияне продвинулись в Харьковской области и на Покровском направлении: карты ISW

Российские войска продолжали штурмовые действия: под Часовом Яром; к северу от Часова Яра у Белой Горы; восточнее Часова Яра у Ивановского; и юго-восточнее Часова Яра у Андреевки, но подтвержденных изменений фронта не было.

Россияне продвинулись в Харьковской области и на Покровском направлении: карты ISW

Российские войска продолжали наземные атаки вблизи Торецка; к востоку от Торецка у Северного; юго-восточнее Торецка у Железного; к югу от Торецка у Нью-Йорка; и юго-западнее Торецка у Сухой Балки, но не сделали подтвержденного наступления.

Россияне продвинулись в Харьковской области и на Покровском направлении: карты ISW

Российские войска недавно подтвердили продвижение на Покровском направлении во время продолжающихся боев.

Кадры с геолокацией, опубликованные 13 и 14 августа, показывают, что российские войска продвинулись в полях к северу от Новоселовки Первой и к северо-западу Желанного (оба юго-восточнее Покровска) соответственно.

Российские войска также продолжали наземные атаки:

  • северо-восточнее Покровска близ Малиновки;
  • восточнее Покровска возле Воздвиженки, Новоалександровки, Зеленого Поля, Елизаветовки;
  • юго-восточнее Покровска возле Калинового, Водяного, Скучного, Карловки, Птичного.

Россияне продвинулись в Харьковской области и на Покровском направлении: карты ISW

Российские войска продолжали наземные атаки западнее Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Константиновки, Водяного и Угледара, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения.

Российские и украинские источники не сообщали о продолжении позиционных боев в районе границ Донецкой и Запорожской областей.

"Южная ось"

14 августа продолжались позиционные боевые действия на западе Запорожской области, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Украинский Генштаб сообщил, что российские силы безуспешно атаковали вблизи Работино, к северу от Работино возле Новоданиловки и к северо-востоку от Работино возле Малой Токмачки.

Россияне продвинулись в Харьковской области и на Покровском направлении: карты ISW

12 и 13 августа шли позиционные боевые действия на восточном (левом) берегу Херсонской области, в том числе на островах в дельте Днепра.

Россияне продвинулись в Харьковской области и на Покровском направлении: карты ISW

Согласно последней сводке Генштаба ВСУ, с начала суток, 14 августа, на фронте произошло 153 боевых столкновений. Российские оккупанты концентрируют свои усилия на Покровском направлении, и в течение суток пытались атаковать украинских воинов 55 раз.

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Россияне продвинулись в Харьковской области и на Покровском направлении: карты ISW
Россияне продвинулись в Харьковской области и на Покровском направлении: карты ISW
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