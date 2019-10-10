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Питання амністії на Донбасі обговорять під час зустрічі у нормандському форматі

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За словами президента, потрібно обговорити, яким чином має відбуватися амністія на Донбасі і кого вона повинна стосуватися

Під час зустрічі в нормандському форматі потрібно обговорити питання амністії жителів Донбасу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами президента, потрібно обговорити, яким чином має відбуватися амністія на Донбасі і кого вона повинна стосуватися.

"З приводу амністії ви теж знаєте, що прийнятий цей закон? В тумбочкі лежить і все. Я не знаю, де він лежить... Чесно кажучи, і чому прийняв уряд цей закон, Рада прийняла цей закон і не передала минулому президентові на підпис. Ніхто не відповідає на це питання. Це питання повинно обговорюватись в нормандському форматі. Тобто що це буде за закон? Що це буде за амністія? Кого ми амністуємо, яким чином? Хто в цілому повинен розглядатися в форматі питання амністії? Чи цивільні люди, які працювали медиками і вчителями, їх це стосується?", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, за словами Зеленського, якщо на Донбасі не відбудеться розведення військ - тоді не відбудеться зустріч у нормандському форматі. Президент заявив, що розведення військ на Донбасі не станеться, поки туди будуть приїжджати "різні люди".

Також РБК-Україна повідомляло, що Зеленський заявив, що на "нормандській зустрічі" буде піднімати питання окупації Росією Криму. Зеленський вважає, що зараз не існує іншого треку, де обговорюється питання Криму.

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