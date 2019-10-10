ru
ua

Вопрос амнистии на Донбассе обсудят во время встречи в нормандской формате

Новости » Политика   

По словам президента, нужно обсудить, каким образом должна происходить амнистия на Донбассе и кого она должна касаться

Во время встречи в нормандском формате нужно обсудить вопрос амнистии жителей Донбасса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам президента, нужно обсудить, каким образом должна происходить амнистия на Донбассе и кого она должна касаться.

"По поводу амнистии вы тоже знаете, что принят этот закон? В тумбочки лежит, да и все. Я не знаю, где он лежит ... Честно говоря, и почему приняло правительство этот закон, Рада приняла этот закон и не передала прошлом президенту на подпись. Никто не отвечает на этот вопрос. Этот вопрос должен обсуждаться в нормандской формате. То есть это будет за закон? Что это будет за амнистия? Кого мы амнистируем, каким образом? Кто в целом должен рассматриваться в формате амнистии? Гражданские люди, которые работали медиками и учителями, их это касается?", - заявил Зеленский.

Напомним, по словам Зеленского, если на Донбассе не состоится разведения войск - тогда не произойдет встреча в нормандском формате. Президент заявил, что разведения войск на Донбассе не произойдет, пока туда будут приезжать "разные люди".

Также РБК-Украина сообщало, что Зеленский заявил, что на "нормандской встрече" будет поднимать вопрос оккупации Россией Крыма. Зеленский считает, что сейчас не существует другого трека, где обсуждается вопрос Крыма.

Рада отправила на доработку ветированный Зеленским закон о "Пласте" Русскоязычные школы перейдут на украинский язык со следующего года, - МОН
Читать все новости