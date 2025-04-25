Иран предложил США особый вариант ядерной сделки, - Axios
Тегеран намекнул на возможность промежуточной сделки с США. В Вашингтоне пока что не одобрили это предложение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи во время переговоров в Риме в субботу, 19 апреля, проинформировал спецпредставителя США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа, что заключение окончательной ядерной сделки в пределах 60-дневного срока, предложенного президентом Трампом, может быть нереалистичным.
Источники издания сообщили, что вместо этого Арагчи предложил рассмотреть вероятность заключения промежуточной сделки. Миссия Ирана при ООН опровергла эту информацию.
Уиткофф в ответ отметил, что США пока не готовы к промежуточной сделки и сосредотачиваются на достижении полноценного соглашения в установленный срок. В то же время, обе стороны не исключили возвращения к промежуточному варианту в случае необходимости.
Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что до окончательного варианта соглашения еще далеко, но президент Трамп стремится избежать военного сценария - ударов военных США по ядерным объектам или поддержать аналогичные действия Израиля.
Рубио добавил, что США готовы согласиться на гражданскую ядерную программу Ирана, при условии отказа Тегерана от обогащения урана на собственной территории.
Он также отметил, что в случае военного сценария, операция будет значительно сложнее, чем 5-10 лет назад, ведь на сегодняшний день ядерная и военная программы Ирана продвинулись вперед.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который недавно посетил Тегеран, заявил, что Иран заинтересован в сделке. Техническая группа Агентства вскоре посетит страну для обсуждения технических аспектов мониторинга.
Ядерная программа Ирана
Соединенные Штаты и Иран десятилетиями находятся в напряженных отношениях.
В частности, Вашингтон требует от Тегерана прекратить производство высокообогащенного урана, который используется в ядерных боеголовках. Однако Иран регулярно заявляет о своем праве на ведение программы и создании ядерного оружия.
В марте Дональд Трамп предложил верховному лидеру Ирана аятоли Али Хаменеи возобновить переговоры по новой ядерной сделке. Иранский лидер сначала отказался от предложения, но впоследствии под давлением согласился вести переговоры с США.
В минувшую субботу, 19 апреля, в Риме Арагчи и Виткофф провели как косвенные, так и прямые переговоры по новой ядерной сделке. Посредником выступил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди. По словам официальных лиц, диалог продолжается конструктивно.
Следующий раунд технических переговоров состоится в субботу, 26 апреля, в Омане. Его возглавит руководитель политического планирования Госдепартамента США Майкл Антон. Также не исключается повторная встреча Виткоффа и Арагчи после завершения технического раунда.
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