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Трамп анонсировал масштабную сделку по Украине, которая может затронуть всю Европу

23:56 05.11.2026 Чт
1 мин
aimg Эдуард Ткач
Трамп анонсировал масштабную сделку по Украине, которая может затронуть всю Европу Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках завершения войны в Украине может быть достигнута масштабная сделка. Причем она затронет не только Украину, но и выйдет за ее пределы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

"Будет достигнуто соглашение. Это будет масштабное соглашение, и оно будет касаться не только Украины. Оно будет касаться не только Украины, и я даже могу сказать, что, возможно, оно затронет всю Европу. Это будет большое, прекрасное соглашение, и все будут в восторге", - сказал Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

Также он сообщил, что встречался с посланником Путина Кириллом Дмитриевым и комментируя эту встречу президент сказал, что готовится договор об окончании войны. Однако когда была эта встреча и какие еще есть детали по поводу нее - Трамп не раскрыл.

В рамках формата "вопрос-ответ" журналисты отметили, что диктатор РФ Владимир Путин продолжая свою войну, убивает мирных жителей Украины в квартирах, автобусах и школах. Поэтому у Трампа спросили, поднимал ли он этот вопрос.

В ответ президент США сказал, что всегда говорит об этом, но также затрагивает тему и с другой стороны, потому что в России тоже погибают люди.

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