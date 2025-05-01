Ядерные переговоры США и Ирана не состоятся по плану: что заявил Оман

Новый раунд переговоров между США и Ираном по ядерной программе последнего был перенесен "по логистическим причинам".

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Омана Бадр бин Хамад Аль Бусаиди написал в Twitter.

"По логистическим причинам мы переносим американо-иранскую встречу, предварительно запланированную на субботу 3 мая", - написал чиновник, который выступает посредником в переговорах.

По его словам, новые даты будут объявлены после взаимного согласия.

Новая ядерная сделка между США и Ираном

Во время своего первого президентского срока с 2017 по 2021 год Дональд Трамп принял решение о выходе США из соглашения и возобновил санкционное давление на Иран, что повлекло новое обострение отношений между странами.

После своего повторного избрания Трамп в марте усилил усилия по заключению новой ядерной сделки с Ираном. В случае отказа он пригрозил масштабными ударами по ядерным объектам страны.

США и Иран уже провели три раунда непрямых переговоров при посредничестве Омана. Новое соглашение имеет целью заблокировать возможность Тегерана получить ядерное оружие, а также отменить введенные Вашингтоном жесткие экономические санкции.