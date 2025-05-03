"Вони повинні зупинитись": США висунули жорсткі умови Ірану щодо ядерної угоди
Іран заявляє про своє право на ядерний цикл, США вимагають повної капітуляції в переговорах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Іран має припинити збагачення урану та розробку ракет дальнього радіусу дії, а також дозволити американським інспекторам відвідувати ядерні об’єкти.
За словами очільника американської дипломатії, ключовими умовами для досягнення угоди є повна відмова Тегерану від підтримки терористичних організацій, зокрема хуситів у Ємені, згортання ракетної програми та припинення будь-якого збагачення урану на своїй території.
Він також зазначив, що Іран має імпортувати ядерне паливо, необхідне для мирної енергетики, а не виробляти його самостійно.
"Якщо ви можете збагачувати уран до рівня 3,67%, вам потрібно лише кілька тижнів, щоб досягти 20%, потім 60%, і зрештою 80 або 90%, необхідних для створення ядерної зброї. Усі країни, які мають програми зі збагачення урану, вже володіють ядерною зброєю", - зазначив Рубіо.
Він підкреслив, що майбутній інспекційний режим повинен включати участь американських фахівців та передбачати доступ до всіх об’єктів Ірану, включно з військовими.
Жорстка безкомпромісність
У відповідь на це міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що країна не відмовиться від своїх законних прав у рамках Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). За його словами, Іран, як одна з країн-засновниць Договору, має право на повний цикл виробництва ядерного палива.
"Повторення неправдивих тверджень, не змінює реальності. Є низка держав, які є членами ДНЯЗ, здійснюють збагачення урану та водночас повністю відмовилися від ядерної зброї. Максималістські вимоги і погрозлива риторика лише знижують шанси на успіх", - зазначив Аракчі.
Він наголосив, що досягнення стабільної та довготривалої угоди залишається можливим за наявності політичної волі та справедливого підходу з боку Сполучених Штатів.
Переговори США та Ірану щодо ядерної угоди
Після вступу на посаду президента США, Дональд Трамп посилив зусилля щодо укладення нової ядерної угоди з Іраном.
На початку березня він направив листа верховному лідеру країни аятолі Алі Хаменеї з пропозицією нової угоди. У випадку відмови Трамп пригрозив масштабними ударами по ядерних об'єктах країни.
Спочатку Хаменеї відмовився від переговорів, заявивши, що не має наміру вести діалог із "зарозумілими країнами", але згодом погодився на перемовини з Вашингтоном.
Наприкінці квітня США та Іран провели "серйозні та продуктивні" переговори в Омані.
Напередодні зустрічі, Арагчі запропонував США т.зв. "проміжну" угоду, однак американська сторона не підтримала цей варіант.
За словами іранського посадовця, запланований на суботу, 3 травня, у Римі четвертий раунд переговорів, був відкладений. Нова дата зустрічі буде залежати від позиції США.
Тим часом Вашингтон продовжує тиснути на Тегеран. У четвер президент США Дональд Трамп заявив, що всі закупівлі іранської нафти або нафтохімічної продукції мають бути припинені. Будь-яка країна чи компанія, яка порушить ці вимоги, буде піддана вторинним санкціям.
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