Висловлення незгоди та блокування транспорту: яка ситуація в червоних зонах карантину

Фото: карантин (РБК-Україна)

Тільки один регіон повністю виконує рішення центральної влади

З сьогоднішнього дня в Україні почали діяти правила зонального карантину. Міста та регіони, які потрапили в червону зону, відреагували на них по-різному: Тернопіль почав протестувати, а Луцьк тільки частково припинив роботу громадського транспорту.

Про це повідомляє видання "Волинь Post", прес-служба Тернопільської міської ради, місцеве видання Terminovo.

Зокрема, у Луцьку запрацював не весь громадський транспорт. Причиною тому стало те, що правоохоронці грозяться штрафами за порушення обмежень.

Втім, за день до цього місцева влада міста заявляла, що Луцьк не буде зупиняти громадський транспорт і закривати громадські заклади через рішення уряду.

У Кіцманському районі Чернівецької області посилили карантин - закрили усі кафе й ресторани, призупинили роботу ринків та магазинів, крім продуктових відділів, а також зупинили роботу громадського транспорту.

Головною причиною такого швидкого зростання кількості хворих епідеміологи називають масові заходи, пов'язані з весіллями і забавами.

А місцева рада Тернополя заявила про рішучу незгоду з внесенням міста в червону зону. Мер міста заявив, що уряд не допомагав фінансово місту.

Місцеві ЗМІ пишуть, що не зважаючи на рішення держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про червону карантинну зону для Тернополя, громадський транспорт міста сьогодні вийшов на рейси, а патрульні намагались його блокувати.

Такі дії тернопільчан підтримав і мер міста Сергій Надал. Він повідомив, що комунальний транспорт сьогодні таки вийшов на маршрути. Зробили це і приватні перевізники.

Крім, того, прес-служба української залізниці повідомляє про скасування зупинки низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі через посилення карантину.

Мова йде про потяги:

№41/42 Дніпро-Трускавець,

№98/97 Ковель-Київ,

№88/87 Ковель-Новоолексіївка,

№12/11 Одеса-Львів,

№81/82 Київ-Ужгород,

№49/50 Київ-Трускавець,

№136/135 Чернівці-Одеса,

№108/107 Одеса-Ужгород,

№110/109 Львів-Херсон,

№86/85 Львів-Новоолексіївка,

№715/716 Київ-Львів.

Зазначимо, зупинка буде відновлена після отримання рішень регіональних комісій про послаблення карантинних заходів у Луцьку та Тернополі. Пасажирам буде запропоновано повернення повної вартості квитків.

Згідно з рішенням Кабміну Луцьк, Тернопіль та Кіцманський район Чернівецької області опинилися в червоній зоні. Це означає, що в цих регіонах забороняється робота транспорту, ТРЦ, кафе, ресторанів і відвідування навчальних закладів.

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 3 серпня, набрали чинності нові правила адаптивного карантину.

Зазначимо, зони карантину будуть переглядатися щоп'ятниці.