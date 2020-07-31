Нові правила карантину вступлять в силу 3 серпня, перегляд - щоп'ятниці

Фото: вимірювати температуру при вході на ринок (РБК-Україна)

В Україні вводять поділ на чотири зони карантину

Нові правила адаптивного карантину, якими Україна розділять на чотири зони, вступлять в силу 3 серпня. Перегляд епідеміологічної ситуації буде проводитися щоп'ятниці.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов після чергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в п'ятницю, передає кореспондент "РБК-Україна".

"Ми можемо контролювати повністю ситуацію, яка є, крім того ми зробили баланс по роботі підприємств і збереженню життя. Тому ми вважаємо, що більш гнучкий механізм є і буде ефективним", - сказав Степанов.

Він додав, що ситуацію аналізуватимуть щоп'ятниці.

"Якщо ми говоримо про" зеленій "зоні, то там будуть діяти правила, встановлені по країні ..." Жовта" зона - це зона буферна, яка повинна насторожувати." Помаранчева "зона, крім попередніх зон, обмежує заклади розміщення, встановлюються жорсткі обмеження по масовим заходам. В "червоних" зонах встановлюються додаткові обмеження ", - додав він.

Він нагадав, що з завтрашнього дня зміниться підхід до визначення нових зон адаптивного карантину. Зокрема, міста, області і райони будуть розподілятися по зонам за наступними критеріями:

завантаженість ліжок не вище 50%;

середня кількість тестувань не менше 24 на 100 тисяч населення;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування не вище 11%;

показник динаміки інфікування.

Зокрема були встановлені нові рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19, які почнуть діяти з 3 серпня.

"Червона": міста Луцьк і Тернопіль, Кіцманський район Чернівецької області;

"Помаранчева": Івано-Франківськ; Львів; Бережани Тернопільської області; Луцький і Любашівський райони Волинської області; Тисьменицкий район Івано-Франківської області; Миколаївський, Перемишльський і Пустомитівсткий райони Львівської області; Бучацький район Тернопільської області;

"Жовта": Вінниця та Могилів-Подільський; Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський і Тульчицький райони Вінницької області; місто Нововолинськ; Горохівський, Кверцівскій, Горохівський, Маневицький і Турійський райони Волинської області; міста Житомир, Бердичів, Малин та Новоград-Волинський; Любарський, Пулинського, Романовський і Черняховський райони Житомирської області; міста Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, а також Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської області; місто Яремче, Богородчанський, Городенівській, Косівський і Наддвірнянский райони Івано-Франківської області; Жовківський, Яворівський та Кам'яно-Бузький райони Львівської області; Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький та Чортківський райони Тернопільської області; Глибоцький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький і Хотинський райони Чернівецької області.

Раніше РБК-Україна писало, що Київ, згідно з нинішньою епідситуації, буде наближатися до "помаранчевої" зоні, після введення правил зонування.