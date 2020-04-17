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У Волинській області заразились коронавірусом більше 40 медиків

Новини » Коронавірус     17.04.2020 - 14:43
У Волинській області заразились коронавірусом більше 40 медиків
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В області померли від коронавірусу чотири людини

У Волинській області третину інфікованих коронавірусом складають медики - 42 з загальної кількості у 122 випадків. Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.

Як зазначається, в області померли від коронавірусу чотири людини.

"Хворобу виявлено у 42 медичних працівників (34% від усіх зареєстрованих випадків)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 17 квітня, у Рівненській області коронавірус підтвердився у 10 осіб, з яких двоє медпрацівників.

Також в Івано-Франківській області у 84 медичних працівників був зафіксований коронавірус. В області коронавірус підтвердився в лікарів і в фахівці середнього та молодшого медперсоналу.

РБК-Україна писало, що в Україні планують проводити тестування на коронавірус всім співробітникам медичних установ, які працюють з хворими COVID-19.

Додамо, в Україні за минулу добу зафіксували 501 нове захворювання коронавірусом, що є новим антирекордом. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 246 пацієнтів одужали.

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