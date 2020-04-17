Новий антирекорд: МОЗ зафіксував 500 нових випадків зараження коронавірусом

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

За добу в Україні заразились 501 людина

Станом на ранок 17 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом COVID-19 зросла до 4662. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За даними Центру громадянського здоров'я, станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.

Це найбільша кількість нових випадків зараження коронавірусом за весь час. Вчора повідомлялося про 397 заражених, що на 104 випадки менше, ніж сьогодні.

Нагадаємо, в Рівненській області 16 квітня лабораторно підтвердили 23 нових випадки захворювання коронавірусом, при цьому за добу від інфекції померла одна людина.

Також в Одеській області підтвердили 20 нових випадків коронавірусу. Двоє хворих були виявлені безпосередньо в Одесі.

Як повідомлялося, мінімум 3 церкви і Києво-Печерська лавра стали вогнищами спалахів коронавірусу в Україні. На території Києво-Печерської лаври зафіксовано майже 100 випадків зараження коронавірусом. Серед хворих і настоятель монастиря.