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В Івано-Франківській області 84 медики захворіли на коронавірус

Новини » Коронавірус     17.04.2020 - 10:06
В Івано-Франківській області 84 медики захворіли на коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В області коронавірус підтвердився в лікарів і в фахівці середнього та молодшого медперсоналу

В Івано-Франківській області у 84 медичних працівників був зафіксований коронавірус. Про це повідомляє головний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він повідомив, в області коронавірус підтвердився в лікарів і в фахівці середнього та молодшого медперсоналу.

"Станом на сьогодні у нас лабораторно підтверджені 84 випадки захворювання на коронавірус у медичних працівників. З них 32 - лікарі, середній медперсонал - 39 осіб і 13 фахівців молодшого медперсоналу", - сказав головний санітарний лікар області.

На сьогодні в області зареєстровано 401 випадок захворювання коронавірусом, з яких 31 особа померла та ще 18 людей одужали.

Нагадаємо, коронавірус продовжує поширюватися в Україні. За добу заразилися З97 осіб, померло від ускладнень хвороби 8. На цей час підтверджено діагноз COVID-19 у 4161 українця, зафіксовано 116 летальних випадків, 186 пацієнтів одужали.

Крім того, в Івано-Франківській області коронавірусом заразилися троє священників, ще вісім - з підозрою.

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Новини України медикиІвано-Франківська областьКоронавірус
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