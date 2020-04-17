Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 17 квітня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Нові випадки коронавирусу зафіксовано практично на всій території країни.

Коронавірус продовжує поширюватися в Україні. За добу заразилися З97 осіб, померло від ускладнень хвороби 8. На даний момент підтверджено діагноз COVID-19 у 4161 українця, зафіксовано 116 летальних випадків, 186 пацієнтів одужали.

Найбільша кількість інфікованих виявлено в Києві і Чернівецькій області. Детальніше про географію поширення коронавирусу, а також статистика МОЗ - в матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областям на 17 квітня

Чернівецька область - 662 інфікованих (7 летальних). Відразу 73 випадки захворювання коронавірусом підтверджено в регіоні за добу. Три інфікованих виявлено серед священнослужителів. Як повідомив голова облдержадміністрації Сергій Осачук, хворий священик не погодився з висновками медиків і заявив, що має намір далі вести богослужіння. На даний момент в Чернівцях 40 пацієнтів знаходяться у важкому стані, в реанімації - 25, на апаратах штучної вентиляції легенів - 9. Перший випадок зараження COVID-19 в Україні був зареєстрований в регіоні 3 березня.

Київ - 644 інфікованих (12 летальних). За останню добу в столиці заразилися коронавірусом 32 киянина. За даними мера Віталія Кличка, серед нових інфікованих 11 жінок, 20 чоловіків і 2-річна дівчинка. Також повідомляється про ще один летальний випадок хвороби в місті. Кличко допускає різке зростання інфікованих після великодніх свят. Вперше коронавірус в Києві був підтверджений у хворого 16 березня.

Івано-Франківська область - 401 інфікованих (31 летальних). За інформацією влади, в регіоні заразилися 3 священики, ще 8 підозрюються. За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в регіоні виявлено 45 нових інфікованих. Перші дані про заражених в області зафіксовано 19 березня.

Тернопільська область - 333 інфікованих (3 летальних). Спалах коронавирусу стався у Шумську. За добу там виявлено відразу 21 заражений. За даними ЗМІ, поширення інфекції відбулося у місцевому храмі. Всього в області зафіксовано 46 нових випадків COVID-19. Вперше зараження підтвердилося на Тернопільщині 19 березня.

Вінницька область - 279 інфікованих. За 24 години в області заразилися 38 осіб. За даними облдержадміністрації, у Вінниці налічується 119 хворих. Серед інфікованих налічується 29 дітей. Вперше заражені коронавірусом зареєстровано в регіоні 25 березня.

Київська область - 234 інфікованих (6 летальних). У регіоні зафіксовано 4 нових зараження за добу. Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв про проблеми у регіоні з масовим тестуванням. Перший випадок інфекції виявлено в області 17 березня.

Рівненська область - 217 інфікованих (7 летальних). За даними влади, за добу підтверджено нові 17 випадків захворювання "у м. Рівне у п'яти осіб, у смт Рокитне у чотирьох, у Березнівському районі у двох осіб та ще по одному випадку зареєстрували в м. Березне та у Рівненському районі в селі Обарів". Вперше 9 інфікованих зафіксовані в області 27 березня у Сарненській районній лікарні.

Кіровоградська область - 198 інфікованих (7 летальних). За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу заразилися коронавірусом в області 6 осіб. Місцева влада повідомила про одужання 4 осіб. "Результати ПЛР-тестування підтвердили одужання у: жінки з с. Мар'ївка Компаніївського району і чоловіка з с.Палеевка Маловисківського району, які перебували на госпіталізації в обласній лікарні і будуть продовжувати лікування за основними захворюваннями; лікаря обласної лікарні, який незабаром повернеться до роботи; чоловіка з Кропивницького, який перебував на госпіталізації до Центральної міської лікарні у Кропивницькому", - поінформував голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь. Перші хворі коронавірусом зафіксовано у регіоні 29 березня.

Львівська область - 166 інфікованих (8 летальних). Відразу двоє хворих коронавірусом померли у Львові. В обласній інфекційній лікарні померли в реанімації 67-річний чоловік і 52-річна жінка. Кількість нових заражених в регіоні за добу збільшилася на 14 пацієнтів. Перші інфіковані в регіоні зафіксовано 20 березня.

Житомирська область - 162 інфікованих (4 летальних). 32 особи заразилися коронавірусом за добу. За даними влади, найбільша кількість хворих у Коростені - 53 особи. Вперше інфіковані в області зафіксовано 12 березня.

Закарпатська область - 116 інфікованих (2 летальних). У регіоні зафіксовано 6 нових заражених на коронавірус. Вперше інфекція в регіоні виявлено 26 березня.

Черкаська область - 110 інфікованих (1 летальний). За добу Міністерство охорони здоров'я повідомило про 5 нових хворих з діагнозом COVID-19. Вперше коронавірус виявлено на Черкащині 22 березня.

Волинська область - 109 інфікованих (2 летальних). 9 мешканця заразилися за добу. Перший інфікований виявлено у регіоні 25 березня.

Запорізька область - 115 інфікованих (2 летальних). За 24 години захворіли на коронавірус 16 мешканців регіону. Перші інфіковані у Запоріжжі з'явилися 25 березня.

Сумська область - 80 інфікованих (3 летальних). За даними Міністерства охорони здоров'я, захворіли за добу 3 особи. За весь період пандемії одужали 2 пацієнта. Вперше інфіковані в регіоні зареєстровано 25 березня.

Дніпропетровська область - 78 інфікованих (1 летальний). За добу захворіло на коронавірус 4 мешканців області. Перші случи інфекції підтверджено в регіоні 19 березня.

Одеська область - 73 інфікованих. МОЗ повідомляє про 3 заражених за останню добу в області. Перша інформація про хворобу в Одесі з'явилася 24 березня.

Херсонська область - 44 інфікованих (1 летальний). За останню добу інфіковані 3 мешканця регіону. Вперше COVID-19 зафіксовано у Херсоні 25 березня.

Харківська область - 40 інфікованих. 15 осіб заразилися COVID-19 у регіоні за добу. Поліція області повідомила, що з інфекційної лікарні втік заражений, раніше доставлений з психіатричного відділення з пневмонією. Протягом декількох годин правоохоронці з'ясували місцезнаходження втікача і повернули його назад. Перший випадок інфікування виявлено в області 28 березня.

Хмельницька область - 37 інфікованих. 3 особи заразилися коронавірусом в області за добу. Про першого хворого у Хмельницьку повідомлялося 27 березня.

Полтавська область - 27 інфікованих (1 летальний). Ситуація з захворюваністю на коронавірус у регіоні не змінилася. Перший інфікований COVID-19 у Полтаві зафіксовано 27 березня.

Миколаївська область - 22 інфікованих. Нових заражених в області за добу не виявлено. Перші два випадки хвороби зафіксовано у жінок похилого віку в селі Воронівка Вознесенського району 11 квітня.

Донецька область - 12 інфікованих (1 летальний). Ситуація з коронавірусом в регіоні не змінилася. Перші хворі зафіксовано в області 18 березня. На окупованій території є інформація про 13 заражених.

Чернігівська область - 11 інфікованих (1 летальний). МОЗ зафіксував 1 нового зараженого за добу в регіоні. Перші хворі у Чернігові виявлено 26 березня.

Луганська область - 4 інфікованих. Нових випадків зараження в регіоні за добу не виявлено. Перші хворі COVID-19 зафіксовано в області 25 березня. На окупованій території відомо про 7 хворих українців.