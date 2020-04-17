ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні на COVID-19 тестуватимуть медиків

Новини » Коронавірус     17.04.2020 - 09:56
В Україні на COVID-19 тестуватимуть медиків
Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Тести будуть проводитися раз на п'ять днів

В Україні планують проводити тестування на коронавірус всім співробітникам медичних установ, які працюють з хворими COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, тестування будуть проводити раз на п'ять днів у зв'язку із збільшенням кількості захворювань серед медиків.

"У зв'язку з суттєвим збільшенням кількості хворих медичних працівників поки ми розглядаємо можливість проведення тестувань один раз в п'ять днів всіх медичних працівників, що працюють з COVID-19", - заявив Степанов.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні серед медпрацівників підтвердили ще 91 захворювання коронавірусом.

Відзначимо, В Україні за минулу добу зафіксували 501 нове захворювання коронавірусом, що є новим антирекордом. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 246 пацієнтів одужали.

Також повідомлялося, що за минулу добу зафіксували 9 летальних випадків від коронавіруса. Всього в країні з початку епідемії померло 125 чоловік.

В Україні зросла кількість смертей від коронавірусу Ще 1290 смертей: в Ухані уточнили дані про жертв коронавірусу
Новини України тестированиемедикиМаксим СтепановКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся