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У Рівненській області коронавірус підтвердили у двох медиків

Новини » Коронавірус     17.04.2020 - 13:40
У Рівненській області коронавірус підтвердили у двох медиків
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У медиків з міського пологового будинку та центру екстреної медичної допомоги виявили COVID-19

Сьогодні, 17 квітня, у Рівненській області коронавірус підтвердився у 10 осіб, з яких двоє медпрацівників. Про це повідомив голова Рівненської Обласної держадміністрації (ОДА), Віталій Коваль у Facebook.

Як повідомляється, всі нові випадки інфікування були зареєстровані у Рівному. Серед заражених, вірус підтвердився у медика з міського пологового будинку та у медпрацівника центру екстреної медичної допомоги. Всього в області захворіли 69 медичних працівників.

Крім того, коронавірус виявився у першого заступника голови Рівненського ОДА - Сергія Подоліна. Всіх працівників ОДА, які контактували з ним, перевірили на хворобу. Інфікування вірусом не виявили.

Як зазначається, у Рівненській області лабораторно підтверджено 250 випадків захворювання на коронавірус, з яких 9 осіб загинули. Також в обласному лабораторному центрі на перевірці знаходяться ще понад 120 проб на коронавірус.

Нагадаємо, за станом на вечір 16 квітня на Рівненській області лабораторно підтвердили 23 нових випадків захворювання коронавірусом, при цьому за добу від інфекції померла одна особа.

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