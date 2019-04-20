ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Волинський обл. затримали озброєного дезертира

Новини » Надзвичайні події    20.04.2019 - 10:46
У Волинський обл. затримали озброєного дезертира
Фото: військовий Артем Григоренко (facebook.com/14ombr)

Затриманий проходив службу в 14 ОМБр

Військовослужбовець строкової служби військової частини Артем Григоренко, який дезертирував зі зброєю, був затриманий правоохоронцями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку заступника начальника Нацполіції у Волинській області Сергія Козака у Facebook.

Як повідомляється, Григоренко був затриманий у суботу, 20 квітня, працівниками поліції спільно з військовослужбовцями 14 окремої механізованої бригади (ОМБр). У затриманого був вилучений автомат з набоями до нього.

У Волинський обл. затримали озброєного дезертира

Нагадаємо, ввечері вівторка, 16 квітня, військовослужбовець строкової служби військової частини Артем Григоренко зі зброєю дезертирував з військової частини. Командуванням військової частини було вжито максимально можливих заходів для встановлення місця знаходження та затримання військовослужбовця

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Херсонській області поліція затримала військовослужбовця, який після анексії Криму перейшов на бік Росії та служив за контрактом. Він з 2011 року проходив службу у ВМС ЗСУ.

Крім того, Дарницький районний суд Києва призначив обвинуваченому в дезертирстві воїну АТО міру покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки. Обвинувачений проходив військову службу в підрозділі військової частини, що дислокується в зоні проведення антитерористичної операції в Донецькій області, в Добропільському районі.

Полторак анонсував підписання контрактів із закупівлі озброєння для ЗСУ ЗСУ отримали нову партію американських Hummer
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: онлайн Результати виборів президента України
Новини України дезертирствоЗбройні сили УкраїниВолынская область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся