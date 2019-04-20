У Волинський обл. затримали озброєного дезертира

Фото: військовий Артем Григоренко (facebook.com/14ombr)

Затриманий проходив службу в 14 ОМБр

Військовослужбовець строкової служби військової частини Артем Григоренко, який дезертирував зі зброєю, був затриманий правоохоронцями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку заступника начальника Нацполіції у Волинській області Сергія Козака у Facebook.

Як повідомляється, Григоренко був затриманий у суботу, 20 квітня, працівниками поліції спільно з військовослужбовцями 14 окремої механізованої бригади (ОМБр). У затриманого був вилучений автомат з набоями до нього.

Нагадаємо, ввечері вівторка, 16 квітня, військовослужбовець строкової служби військової частини Артем Григоренко зі зброєю дезертирував з військової частини. Командуванням військової частини було вжито максимально можливих заходів для встановлення місця знаходження та затримання військовослужбовця

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Херсонській області поліція затримала військовослужбовця, який після анексії Криму перейшов на бік Росії та служив за контрактом. Він з 2011 року проходив службу у ВМС ЗСУ.

Крім того, Дарницький районний суд Києва призначив обвинуваченому в дезертирстві воїну АТО міру покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки. Обвинувачений проходив військову службу в підрозділі військової частини, що дислокується в зоні проведення антитерористичної операції в Донецькій області, в Добропільському районі.