Дезертира АТО засудили на 3 роки

Військового визнали винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 407 КК України

Дарницький районний суд Києва призначив обвинуваченому в дезертирстві воїну АТО міру покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки. Про це інформує прес-служба військової прокуратури України.

Солдата військової служби за контрактом визнали винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 407 КК України.

Наголошується, що обвинувачений проходив військову службу в підрозділі військової частини, що дислокується в зоні проведення антитерористичної операції в Донецькій області, в Добропільському районі.

"Військовий з 20.01.2017 по 20.06.2017, зрадивши присязі, самовільно залишив місце служби, порушивши військові статути та чинне законодавство України", - йдеться у звіті.

Військовослужбовця затримали 09.05.2018 на підставі постанови Дарницького районного суду міста Києва, і йому було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, українські військові в 2018 році візьмуть участь у 19 міжнародних навчаннях.