В Волынской обл. задержали вооруженного дезертира

Фото: военный Артем Григоренко (facebook.com/14ombr)

Задержанный проходил службу в 14 ОМБр

Военнослужащий срочной службы воинской части Артем Григоренко, который дезертировал с оружием, был задержан правоохранителями. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу заместителя начальника Нацполиции в Волынской области Сергея Казака в Facebook.

Как сообщается, Григоренко был задержан в субботу, 20 апреля, сотрудниками полиции совместно с военнослужащими 14 отдельной механизированной бригады (ОМБр). У задержанного был изъят автомат с патронами к нему.

Напомним, вечером вторника, 16 апреля, военнослужащий срочной службы воинской части Артем Григоренко с оружием дезертировал из воинской части. Командованием воинской части были приняты максимально возможные меры для установления места нахождения и задержания военнослужащего.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Херсонской области полиция задержала военнослужащего, который после аннексии Крыма перешел на сторону России и служил по контракту. Он с 2011 года проходил службу в ВМС ВСУ.

Кроме того, Дарницкий районный суд Киева назначил обвиняемому в дезертирстве воину АТО меру наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года. Обвиняемый проходил военную службу в подразделении воинской части, дислоцирующейся в зоне проведения антитеррористической операции в Донецкой области, в Добропольском районе.