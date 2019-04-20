ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Волынской обл. задержали вооруженного дезертира

Новости » Происшествия    20.04.2019 - 10:46
В Волынской обл. задержали вооруженного дезертира
Фото: военный Артем Григоренко (facebook.com/14ombr)

Задержанный проходил службу в 14 ОМБр

Военнослужащий срочной службы воинской части Артем Григоренко, который дезертировал с оружием, был задержан правоохранителями. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу заместителя начальника Нацполиции в Волынской области Сергея Казака в Facebook.

Как сообщается, Григоренко был задержан в субботу, 20 апреля, сотрудниками полиции совместно с военнослужащими 14 отдельной механизированной бригады (ОМБр). У задержанного был изъят автомат с патронами к нему.

В Волынской обл. задержали вооруженного дезертира

Напомним, вечером вторника, 16 апреля, военнослужащий срочной службы воинской части Артем Григоренко с оружием дезертировал из воинской части. Командованием воинской части были приняты максимально возможные меры для установления места нахождения и задержания военнослужащего.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Херсонской области полиция задержала военнослужащего, который после аннексии Крыма перешел на сторону России и служил по контракту. Он с 2011 года проходил службу в ВМС ВСУ.

Кроме того, Дарницкий районный суд Киева назначил обвиняемому в дезертирстве воину АТО меру наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года. Обвиняемый проходил военную службу в подразделении воинской части, дислоцирующейся в зоне проведения антитеррористической операции в Донецкой области, в Добропольском районе.

Полторак анонсировал подписание контрактов по закупке вооружения для ВСУ ВСУ получили новую партию американских Hummer
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: онлайн Результаты выборов президента Украины
Новости Украины дезертирствоВооруженные силы УкраиныВолынская область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь