Солдат ЗСУ зі зброєю дезертирував з військової частини

Фото: військовий Артем Григоренко (facebook.com/14ombr)

Командуванням військової частини вжито максимально можливих заходів для встановлення місця знаходження та затримання військовослужбовця

У вівторок, 16 квітня, ввечері зі зброєю дезертирував військовослужбовець строкової служби військової частини Артем Григоренко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу 14-ї окремої механізованої бригади в Facebook.

Як повідомляється, на військову службу Григоренко призваний в листопаді минулого року Братським районним військовим комісаріатом Миколаївської області. З січня 2019 року проходив строкову військову службу в 14 окремій механізованій бригаді.

"Увечері 16 квітня 2019 року зі зброєю самовільно залишив місце несення служби військовослужбовець строкової служби військової частини Григоренко Артем Станіславович", - йдеться у повідомлені.

У прес-службі відзначили, що командуванням військової частини вжито максимально можливих заходів для встановлення місця знаходження та затримання військовослужбовця. Ведеться посилена розшукова робота спільно з представниками Військової служби правопорядку ЗСУ та співробітниками Національної поліції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Херсонській області поліція затримала військовослужбовця, який після анексії Криму перейшов на бік Росії та служив за контрактом. Він з 2011 року проходив службу у ВМС ЗСУ.

Крім того, Дарницький районний суд Києва призначив обвинуваченому в дезертирстві воїну АТО міру покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки. Обвинувачений проходив військову службу в підрозділі військової частини, що дислокується в зоні проведення антитерористичної операції в Донецькій області, в Добропільському районі.